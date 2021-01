To af AaB's udlændinge kan være på vej videre

FODBOLD:Køb af en målfarlig angriber står højt på listen over prioriteter i det igangværende transfervindue for AaB's sportschef Inge André Olsen.

Det er dog mindst ligeså vigtigt for nordmanden at få spillere den anden vej. Truppen var gennem hele efteråret for stor rent antalsmæssigt.

- Vi havde mulighed for at tage spillere ind i sommer, som vi ville bruge fremadrettet. Det betød, at nogle skulle ud, og flere spillere havde den mulighed men valgte at blive. Nu er der så spillere der ikke har fået ret meget spilletid gennem en længere periode, og de skal tænke på deres egen karriere og komme et sted hen, hvor muligheden for spilletid er større, end den er i AaB, lyder det fra Inge André Olsen i den seneste udgave af NORDJYSKEs fodboldpodcast "Ripodsten".

Dialog med franskmænd

Indtil videre går projektet med at trimme truppen ikke helt efter planen. Faktisk er der blevet en AaB'er mere på træningbanen, efter Oliver Klitten returnerede et år før planlagt fra sin lejeaftale med norske Haugesund på grund af manglende spilletid.

Lidt samme historie kan blive tilfældet med AaB's franske lejesvend Timothé Nkada, som efter ankomsten fra Stade Reims i sommer ikke har haft noget imponerende efterår i AaB og stadig ikke er noteret for en scoring på superligaholdet.

- Når man ser på de måneder, han har været her, har det ikke været godt nok, hvad vi har kunnet tilbyde ham, og han har heller ikke fået vist sig frem. Han er på en aftale til sommer, men ligesom vi gjorde med Oliver (Klitten, red.), må man som klub vurdere, om man vil have en spiller, som man selv tror på, et sted, hvor der ikke er udsigt til spilletid. Den dialog har vi med hans franske klub, fortæller Inge André OIsen.

Store klubber på banen

Hans nok mest succesrige sommertransfer, det portugisiske midtbaneslider Pedro Ferreira, kan også være en af de spillere, der siger farvel i januar, selv om det som udgangspunkt ikke indgår i sportschefens planer.

- Der er store klubber, som er begyndt at vise interesse. Det er ikke sådan, at de har lagt et stort bud, men vi ved, at de følger ham, fordi han har en interessant profil. Kommer der så mange penge på bordet, at al logik siger, at vi skal sælge, så vil det selvfølgelig kommer til at påvirke vores arbejde, da vi så skal ud og erstatte spillere, som vi ikke havde planlagt skulle videre i dette vindue, fortæller Inge André Olsen, som efter den nuværende plan højst henter to nye spillere i transfervinduet, hvoraf den ene skal være en angriber.

