To debutanter med for AaB: Sådan stiller holdet til sæsonpremieren i Lyngby

FODBOLD:AaB indleder søndag den nye kampagne i 3F Superligaen - nøjagtig samme sted, som den blev indledt sidste år, hvor holdet tabte 2-0 til Lyngby.

Håbet er naturligvis, at det går bedre denne gang, hvor holdet har skiftet kraftigt ud i sommerpausen med fem nye spillere, mens fem også har forladt klubben.

Træner Jacob Friis har valgt at give chancen fra start til to debutanter - den norske forsvarsspiller Daniel Granli starter i stedet for den skadede Rasmus Thelander, mens portugisiske Pedro Ferreira starter inde på midtbanen.

Jacob Friis har valgt følgende 11 til kampen.

Sæsonens første kamp står for skud ⚽ Og disse 11 AaB'ere starter på banen i Lyngby.



Se kampen på Eurosport 2 📺#sldk #LBKAaB #HeleNordjyllandsHold — AaB (@aabsportdk) September 13, 2020

På den modsatte side stiller Lyngby således op:

Vi er klar med dagens start-11 mod AaB, som er præsenteret af vores nye hovedsponsor J. Jensen



Vi er klar med dagens start-11 mod AaB, som er præsenteret af vores nye hovedsponsor J. Jensen

Der er blandt andet debut til C. Greko og comeback i den kongeblå trøje til B. Hamalainen. Derudover kan R. Thellufsen også få sin debut, hvis han kommer ind fra bænken#sldk #LBKAAB — Lyngby Boldklub (@LyngbyBoldklub) September 13, 2020

Når kampen går i gang, kan du følge den i livebloggen herunder: