To lokalopgør står i vejen for Vejgaards divisionsdrømme

FODBOLD:De har før været oppe i divisionerne og vise sig frem trods den rene amatørstatus. Derfor ligger det også mellem linjerne i samtalen med Vejgaard Boldspilklubs cheftræner, Nickolaj Jonstrup, at håbet er en retur til divisionerne.

Klubben med hjemmebane på Sofievej i Aalborg er således også det nordjyske mandskab i Danmarksserien pulje 4, der ligger bedst til det. Med seks kampe tilbage af sæsonen er de fire point bag Holstebro, som lige nu sidder på oprykningspladsen fra serierne til divisionerne.

- Vi vil tilbage. Der identificerer Vejgaard sig jo, og når vi kigger på spillermaterialet, er det et hold, hvor spillermaterialet berettiger et divisionshold. Uanset hvem vi sætter ind, har vi altid en fuldgod erstatning. Der er 18 spillere, som er dygtige nok til at starte inde, fortæller Nickolaj Jonstrup.

Her fremhæver han blandt andre Christian Rye og Michael Stokbro, der begge er kommet fra 1. divisionsklubben Jammerbugt og nu kæmper for en ny tilværelse i divisionerne sammen med kammeraterne i Aalborg-bydelen. Derudover er Hamse Hussein, der har fået superligaminutter i Hobro, en del af holdet.

- Uden at fornærme andre hold, som jeg har trænet, er det her det bedste , som jeg har stået i spidsen for. Det minder jeg mig selv om hver torsdag. Det er ikke sjovt at vælge spillere fra, som kunne være på holdet eller endda spille på højere hylde. Så det er det bedste hold, der har været under mine vinger, siger den tidligere divisionsbomber.

Nickolaj Jonstrup har tidligere været træner i Gug, AaB og Nørresundby. De to sidstnævnte klubber spiller også i Danmarksseriens pulje 4 og står som nogle af den kommende tids mulige forhindringer for Vejgaards divisionsambitioner.

Torsdag skal VB således i aktion på den anden side af Limfjorden, og den næstkommende fredag tager klubben imod naboerne fra AaB.

- Det bliver ikke nemt. Lokalopgørene har altid deres eget liv, selvom vi har vundet de fire første af dem. Vi slutter også sæsonen mod Odder, der er en stærk modstander, så vi skal bare tage én kamp ad gangen. Desværre afhænger det jo af, om Holstebro snubler, lyder det fra Vejgaard-træneren.

Den store mulighed for at gøre oprykningskampen tæt var i Holstebro for to uger siden, hvor hjemmeholdet vandt 3-0 efter et rødt kort til Michael Stokbro. Dermed lurer klubben nu på, hvordan vestjyderne klarer sig i den resterende del af sæsonen, mens ambitionerne om en retur til divisionerne lurer på Soffy Road.