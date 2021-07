To nordjyder med i historisk triumf: Danmark vinder herre-EM i golf for første gang nogensinde

GOLF:Det danske herrelandshold i golf har for første gang nogensinde vundet europamesterskaberne, der i år blev afviklet på PGA-banen i den catalanske by Girona.

Lørdag var holdet i finalen, hvor Frankrig var modstanderen, og de blev besejret med 5,5 - 1,5.

Allerede efter to runder, var finalerækken ovre, da den individuelle europamester Christoffer Bring sammen med sin makker Søren Broholt Lind og August Høst med sin følgesvend Sebastian Friedrichsen begge slog modstanderen med 2-0 i foursomes, og så var de tre sidste opgør overflødige og uden reel betydning.

De tre sidste matcher blev derfor delt, og dermed vinder Danmark finalen med 5,5 - 1,5.

Fra Nordjylland var både Hamish William Brown fra Aalborg Golf Klub og Frederik Kjettrup fra Brønderslev Golfklub repræsenteret på det danske landshold.

Tredjepladsen gik til Belgien, der sikrede sig et sæt bronzemedaljer via en samlet 6-1-sejr over Spanien.