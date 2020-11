To nye på AaB's skadesliste: Angriber og forsvarer ude af braget i Herning

FODBOLD:Lørdag gæster AaB FC Midtjylland i Herning, hvor nordjyderne skal forsøge at gentage succesen fra sidste spillerunde i sidste sæson, hvor AaB lukkede sæsonen af med en sejr på 2-1 og dryppede en smule malurt i bægeret på midtjydernes mesterskabsfejring.

AaB må dog mangle flere profiler, i det Pedro Ferreira er ude med karantæne, mens Oscar Hiljemark ikke har kunnet træne, siden han fik en skade i hoften i søndagens pointdeling mod FC Nordsjælland.

Og fredag kom endnu et navn på skadeslisten, da forsvarsspilleren Mathias Ross måtte forlade træningen efter cirka en halv time på grund af et stræk i den ene hoftebøjer. Derudover er også Tim Prica på listen over ukampdygtige spillere, mens Magnus Christensen til gengæld er tilbage i truppen efter en længere pause på grund af en brækket hånd.

AaB-træner Peter Feher hgar udtaget følgende trup til opgøret.

1 Jacob Rinne, 2 Kristoffer Pallesen, 3 Jakob Ahlmann, 5 Jores Okore, 8 Iver Fossum, 9 Tom van Weert, 10 Lucas Andersen, 14 Malthe Højholt, 15 Lukas Klitten, 17 Kasper Kusk, 19 Timothé Nkada, 22 Andreas Hansen, 23 Robert Kakeeto, 24 Vladimir Prijovic, 25 Frederik Børsting, 26 Rasmus Thelander, 28 Jeppe Pedersen, 31 Daniel Granli og 32 Kasper Pedersen.

Kampen spilles i Herning klokken 16.00, og den vises direkte på TV3 Sport med optakt fra klokken 15.30.