To nye på plads i offensiven: Vendsyssel har truppen på plads

FODBOLD:Selvom klubben ikke meldte noget ud mandag aften, så lykkedes det for Vendsyssel FF at sikre to forstærkninger til den hårdt plagede offensiv.

Ind er kommet den 24-årige kantspiller Grégory og Berthier kommer på en fri transfer med erfaring fra den næstbedste række i Frankrig, hvor han har spillet i klubber som Auxerre, Reims og Red Star FC.

Den 20-årige Muhammed-Cham Saračević er lejet i søsterklubben Clermont Foot 63 for resten af sæsonen. Han har fået sin fodboldopdragelse i tyske Wolfsburg.

- Jeg er rigtig godt tilfreds. Dels betyder det selvfølgelig, at vi ikke længere er nødt til at bruge midtstoppere i angrebet, og dels giver det os muligheder for at agere forskelligt fra kamp til kamp, fordi vi simpelthen har flere muligheder og større konkurrence i truppen, siger cheftræner Lasse Stensgaard.

- Som type minder de lidt om hinanden, Greg og Mo, som jeg tror, vi kommer til at kalde dem. De er begge nogle kvikke kantspillere, der både kan skabe noget for sig selv og kan sætte andre op. De har gode gennembrudsfærdigheder, og så kommer de begge fra en lidt højere hylde. Greg er lidt mere moden og skolet, mens Mo er lidt mere rå, men til gengæld har en stærk fodboldopdragelse, siger han.

Vendsyssel har blot fået seks point i de første seks opgør i 1. division, og derfor var forstærkning en nødvendighed.

- Desværre er vi jo stadig i den situation, at der er lidt for mange spillere, der ikke er med på træningsbanen, men ellers føler jeg nu, at vi har en rigtig god trup. Om den er til top-seks kan jeg ikke vurdere, for det er ikke der vores fokus er lige nu. Hvis man inddeler rækken i tre grupper af fire, så er vi i den nederste, og dermed er vi i rød zone. Så først skal vi op i orange zone, og så må vi tage den derfra. Jeg skal ærligt indrømme, at det ikke er Viborgs resultater, jeg kigger på først, når jeg åbner avisen, siger han.

De to nye spillere er i truppen og kan dermed få debut allerede i onsdagens pokalkamp på udebane mod Aarhus Fremad.