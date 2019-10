To oplæg fra Dalsgaard i Lucas Andersens landsholdscomeback

FODBOLD:Efter tre års fravær fik AaB-anfører Lucas Andersen tirsdag aften comeback på landsholdet, da han fik en halv time i testkampen mod Luxembourg på Aalborg Stadion.

Men det var Lucas Andersens tidligere klubkammerat fra AaB Henrik Dalsgaard, der med to oplæg til mål gjorde sig mest bemærket i 4-0-sejren.

Danmark - Luxembourg 4-0 (2-0) Mål: 1-0 Martin Braithwaite (13. minut), 2-0 Kasper Dolberg (21. minut), 3-0 Kasper Dolberg (60. minut), 4-0 Christian Gytkjær (67. minut) Advarsler: Dirk Carlson, Luxembourg (48. minut), Mathias ’Zanka’ Jørgensen, Danmark (65. minut), Chris Philipps, Luxembourg (70. minut), Gerson Rodrigues, Luxembourg (88. minut) Dommer: Bojan Pandzic (Sverige) Tilskuere: 9043 Danmarks opstilling (4-2-3-1): Kasper Schmeichel - Henrik Dalsgaard (Jonas Knudsen, 67. minut), Simon Kjær (Joachim Andersen, 83. minut), Mathias ’Zanka’ Jørgensen, Peter Ankersen - Pierre-Emile Højbjerg, Daniel Wass - Robert Skov, Christian Eriksen (Lukas Lerager, 46. minut), Martin Braithwaite (Lucas Andersen, 61. minut) - Kasper Dolberg (Christian Gytkjær, 61. minut) VIS MERE

Danskerne var helt som ventet overlegne fra start, og allerede efter 10 minutters spil burde det være blevet 1-0. Martin Braithwaite blev stoppet i et gennembrud, men bolden havnede hos en helt fri Robert Skov, der dog sendte den store chance langt forbi mål.

Få minutter senere kom føringsmålet dog. Mathias 'Zanka' Jørgensen headede et hjørnespark ned til Kasper Dolberg, der ikke fik kontrol over bolden, men den hoppede til gengæld lige hen til Martin Braithwaite, der tæt under mål ikke kunne undgå at score.

Efter 21 minutters spil blev den danske føring også fordoblet. Robert Skovs flade indlæg fandt Kasper Dolberg, der med en veltempereret inderside sendte bolden i mål utageligt for den luxembourgske målmand.

Den tidligere AaB'er Henrik Dalsgaard var med fra start på det danske hold, men godt 10 minutter før pausen var han tæt på at indtage en uheldig rolle på sin tidligere hjemmebane.

Højrebackens forsøg på at sparke bolden væk mislykkedes helt, og det gav en stor chance til Luxembourgs Gerson Rodrigues, men han måtte se sin ellers fine flugter blive afværget af Kasper Schmeichel i det danske mål.

Det danske hold var tydeligvis faldet i tempo, og anden halvlegs første store chance tilfaldt også Luxembourg. Oliver Thill slap fri, da den danske offsidefælde kiksede, men fra en lidt spids vinkel kunne han ikke overliste Kasper Schmeichel, der diskede op med en fodparade.

De første opfordringer til landstræner Åge Hareide om at sende Lucas Andersen på banen begyndte at lyde på Aalborg Stadion, men i stedet var det en tidligere AaB-spiller, der spillede en væsentlig rolle, da Danmark vågnede op til dåd og kom foran 3-0.

Henrik Dalsgaard kunne således notere sig for en assist, da han blev spillet fri i højre side, hvorefter han med et fladt indlæg fandt en helt fri Kasper Dolberg, der ikke havde nogen problemer med at ekspedere bolden det sidste stykke over stregen.

Og dermed var det også blevet Lucas Andersen-tid i Aalborg. Da bolden blev sat i spil igen, var AaB-anføreren sendt i kamp, men i første omgang måtte han igen overlade scenen til Henrik Dalsgaard, der efter 67 minutters spil leverede aftenens anden assist. Den tidligere AaB-backs fremragende indlæg fandt Christian Gytkjær, der nemt kunne gøre det til 4-0.

Dermed var Henrik Dalsgaards arbejdsdag også forbi. Umiddelbart efter sit andet oplæg blev Brentford-spilleren udskiftet til store klapsalver på Aalborg Stadion.

Lucas Andersen spillede til gengæld kampen til ende, og han gav prøver på, at hans overlegne teknik også virker på landsholdsniveau, men et markant aftryk fik, AaB'eren ikke sat hos et dansk hold, der cruisede en sikker sejr i land.