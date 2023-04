To oprykninger: Aalborg HK-formand kan ikke få armene ned

AALBORG:- Det er kæmpestort for klubben og rigtig fedt, at arbejdet har båret frugt, lyder det indledningsvist fra formanden for Aalborg HK, Nicki Larsen.

Han er jublende lykkelig over, at det i denne sæson er lykkedes kvinderne at rykke op i 1. division, mens herrerne har taget turen op i 2. division. Klubbens målsætning er at have et herre- og kvindehold i 2. division, som engang imellem kan komme op og snuse til 1. division. Den todelte målsætning blev dermed opnået i samme sæson.

Økonomisk rustet

Kvinderne var senest en del af landets næstbedste række i 2017. Dengang rykkede holdet ned med et brag efter oprykningen i 2016. Nicki Larsen medgiver, at det bliver ualmindeligt svært at overleve i 1. division, men de er klar til at tage kampen op.

- Første sæson er altid sindssyg svær i 1. division. Det handler om at undgå nedrykning det første år, for så er der en chance for, at man kan bide sig fast i rækken. Men det bliver en stor udfordring, for vi kommer til at møde hold, hvor nogle af spillerne er på kontrakter og træner væsentligt mere end os.

- Til gengæld er vi helt klare omkring, at det kun handler om overlevelse. Det er klubbens eneste mål. Det bliver svært, hvis ikke vi får et par ekstra tilføjelser til holdet, men vi er klar til at tage udfordringen op under alle omstændigheder, siger formanden.

Det høres af og til, at et hold, som har sikret sig oprykning til 1. division, ikke ønsker at være en del af rækken den efterfølgende sæson, fordi det er for bekosteligt rent økonomisk at blive del af en landsdækkende turnering. Men det gælder ikke Aalborg HK.

- Økonomisk er vi fornuftigt rustet, men vi skal selvfølgelig forsøge at genere flere sponsorindtægter. Vi skal optimere rammerne omkring holdet, men grundtanken er, at vi er en forening med stort f, og det kommer ikke til at ændre sig, fordi vi nu er en del af 1. division. Vi kommer cirka til at træne den samme mængde, og vi forventer stadig, at førsteholdene bidrager lige så meget med det frivillige som alle andre hold, siger han.

Eksplosiv medlemsvækst

Mens formanden spår en spinkel chance for, at kvinderne kan overleve i 1. division, vurderer han mændenes chancer til at være langt bedre. Derudover ser han muligheder i, at Aalborg HK på herresiden nu er den Aalborg-klub, som er rangeret næsthøjest efter Aalborg Håndbold.

- Vi er rykket op i en række, hvor vi kommer til at konkurrere på lige vilkår. Vi har ligget i toppen af 3. division i en del år, så jeg mener, at vi har fine muligheder for at overleve, hvis vi justerer lidt på nogle ting, og så håber jeg, at vi med oprykningen kan tiltrække nogle unge spillere, som kan se en spændende mulighed i at spille for os.

Håndboldherrerene fra Aalborg HK rykkede op i 2. division. Foto: Aalborg HK

Det er ikke kun i forhold til det sportslige, at Nicki Larsen har svært ved at få armene ned. Han har været formand for Aalborg HK i 15 år, men han har aldrig oplevet så stort et medlemsboom, som klubben oplever i øjeblikket. Mellem 350-400 ungdoms- og seniorspillere spiller i Aalborg HK.

- Vi er vokset voldsomt, og vi har faktisk på nogle ungdomsårgange været nødt til at lave et medlemsstop. Det er helt vildt, lyder det entusiastisk fra formanden.