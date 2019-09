To på stribe: Aalborg Pirates sled sig til sejr

ISHOCKEY:Aalborg Pirates indledte den nye sæson med en sejr over Herlev. Fredag aften nappede nordjyderne så sejr nummer to, da Odense Bulldogs blev sendt hjem med et nederlag på 2-3

Odense bed fra sig i kampens indledning og kom i front på holdets første chance. Yannick Vedel afsluttede egentlig svagt, men pucken smuttede på uforklarlig vis under Georg Sørensen - et mål, som keeperen må tage på sin kappe.

Odense havde kort efter et stolpeskud, men det blev startskuddet til en periode med stort Aalborg-overtag, og udligningen kom som en naturlig konsekvens, da Mikkel Højbjerg sendte pucken højt i Odense-nettet i powerplay.

Hjemmeholdet kom godt ud til anden periode, selvom Odense fortsat ydede god modstand. Jublen kunne dog bryde ud, da unge Jonas Jakobsen opsnappede en ripost og bragte piraterne foran med 2-1. Det blev også 3-1, da Tobias Ladehoff lidt heldigt fik styret pucken i Odense-målet.

Det forblev 3-1 før sidste periode - primært fordi Georg Sørensen hev flere fantomredninger ud af ærmet og dermed så rigeligt fik revancheret sig for fejlen ved 0-1 målet.

Tredje periode var lidt af en rodebutik, men det lykkedes Odense at skabe spænding på en scoring to minutter før tid ved Riley Bourbonnais, men nærmere kom fynboerne ikke.