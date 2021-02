To spillere er enige: Derfor blev Pirates-kamp en rodet affære

ISHOCKEY:Aalborg Pirates er oppe på 24 sejre i sæsonen, efter det tirsdag aften lykkedes aalborgenserne at overvinde Rødovre Mighty Bulls med 3-1.

Der var forskel på Pirates-mandskabets præstationer undervejs i kampen, mener holdets anfører, Julian Jakobsen.

- God første og tredje periode. Anden periode kan vi ikke tage så meget med fra. Jeg synes, det roder lidt, og vi bliver en tand for ivrige efter at score mål. Det ryger lige tilbage i hovedet på os flere gange i form af kontraer, siger han.

Ifølge Julian Jakobsen var det især trupstørrelsen, der blev forskellen på de to mandskaber tirsdag aften.

- Det blev rutine og bredde, der afgjorde kampen i dag. Jeg synes ikke, de formåede at stå imod. Vi har et bredt og godt hold, men der er nogle få ting, som stadig halter lidt, og som vi arbejder på at få løst. De gør det dog godt, men i bund og grund handler det om rutine og holdets bredde, siger han.

Det er klassiske begynderfejl, som det halter med hos Pirates-spillerne, fortæller holdets anfører, Julian Jakobsen.

- Det er de ting, man egentlig lærer, når man begynder til ishockey. De ting respekterer vi ikke nok, og det bliver udslagsgivende for aftenens kamp. I anden periode glider vi meget og jagter pucken mere, end hvad godt er. Oftest så kommer 'work smart, not hard' sig af en årsag, og det kan vi sommetider lære af og udnytte til vores egen fordel, mener han.

George Sørensen var grundlæggende enig med sin anfører i, hvad der afgjorde kampen.

- I første og tredje periode har vi fint styr på dem og lukker dem fuldstændig ned, og de får ikke de store chancer. I anden periode går vi ned i tempo og kadence, og det udnytter Rødovre til at få nogle store chancer, deriblandt målet, lyder det fra målmanden, der for få uger siden kom tilbage efter en hovedskade.

Aalborg Pirates fik kun en spiller udvist i løbet af kampen, og det blev bemærket hos hjemmeholdets målmand.

- Vi havde pucken meget og holdt dem på ydersiden. Jeg synes også, vi spiller en disciplineret kampen, hvor det ender med, at vi kun får én udvisning, siger han.

George Sørensen sluttede kampen af med en redningsprocent på 94.