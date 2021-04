To spillere er tvivlsomme - men ellers er alle AaB'ere klar til Lyngby-kampen

FODBOLD:Torsdag trænede AaB's førstehold på Aalborg Portland Park inden fredagens hjemmekamp mod Lyngby sammesteds.

Der kan sættes flueben ud for næsten samtlige spilleres tilgængelighed, men der hersker dog tvivl om to midtbanespillere.

- 'Rufo' fik et slag på læggen i Horsens-kampen i søndags. Helingen har ikke været helt så hurtig, som vi havde håbet på. Han er formentlig ude i morgendagens kamp. Derudover er Oscar Hiljemark også tvivlsom, men foruden de to, er alle klar, siger Cifuentes.

'Rufo' var en del af den indledende session af dagens træning, hvorefter han forlod græstæppet.

- Det drejer sig om et særligt område, der hedder soleus, siger spanieren også om Rufos' skade, der endnu ikke kan fastlægge, hvornår midtbanespilleren vender tilbage i kampform.

Seks spillere i karantænefare

AaB har i øjeblikket ingen spillere i karantæne, og der er dermed - foruden Hiljemark og 'Rufo' - frit valg på alle hylder for Cifuentes. Men det varer nok ikke evigt.

For karantænesituationen i AaB er ved at udvikle sig i en problematisk retning. Således skal Mathias Ross, Frederik Børsting, Jakob Ahlmann og Martin Samuelsen afsone karantæne, næste gang de rager en advarsel til sig.

Desuden er Daniel Granli og Malthe Højholt også i risikozonen. De to skal dog begå en forseelse, der takseres til seks strafpoint, før de er ude af spil.

- Det er selvfølgelig noget, vi tænker over. Det har været sådan i et stykke tid. Men på samme tid, så befinder vi os ikke i en situation, hvor vi kan planlægge os ud af den slags. Det er nødvendigt, at alle vores spillere går all-in, siger Cifuentes.

Det har dog også resulteret i, at spillerne, der befinder sig i karantænefare, skånes lidt mere end de andre, medgiver AaB's træner.

- I vores kamp mod OB på hjemmebane tog vi Mathias Ross ud efter en times spil, og det var blandt andet, så han ikke fik karantæne ved et gult kort, da vi vidste, at kampen mod AC Horsens kunne blive en meget fysisk kamp med en masse dødbolde. Det er bare en af mange eksempler på de ting, vi prøver at kontrollere som stab, fortæller han.

Anderledes kamp venter

Selvom fredagens kamp mod Lyngby med al sandsynlighed bliver markant anderledes end nederlaget i Horsens søndag, har trænerstaben taget ved lære af 0-1-nederlaget.

- Der er en række elementer, vi kan tage med ud af opgøret i weekenden og med ind til Lyngby-kampen. Vi begik nogle taktiske fejl i Horsens-kampen, og i anden halvleg forsøgte vi at efterligne deres spillestil, men havde ikke midlerne til at svare imod, erkender spanieren.

- Lyngby-kampen bliver helt anderledes. Det er et hold, der prøver at spille med bolden nede på jorden og forsøger at kombinere sig gennem kæderne. Vi skal lære at udnytte vores momentum, når vi sætter gode perioder sammen. Desuden skal vi have respekt for dem, siger Cifuentes.

Kampen mod Lyngby spilles i Aalborg fredag aften, og der er startfløjt klokken 18.05. Der forventes fulde huse, det vil sige 3750 tilskuere.