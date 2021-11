To spillere udgik i Hobro-sejr: sådan står det til

FODBOLD:Hobro IK fik sin blot anden sejr i sæsonen, da klubben besejrede Hvidovre med 2-1 i en intens kamp.

Det var en tiltrængt og vigtig sejr for hjemmeholdet, der var gået på landsholdspause med hele tre nederlag i træk i bagagen.

- Det var en kæmpe forløsning, det var ikke svært at se. For tre kampe siden følte vi, at vi var på vej i den rigtige retning, men så løb vi ind i tre nederlag, derfor var det vigtigt for os at slå tilbage i kampen mod Hvidovre, fortæller cheftræner Martin Thomsen lettet efter kampen.

Inden landsholdspausen havde klubben tabt tre kampe i træk, og det medvirkede til at pause-perioden både kom på godt og ondt ifølge Martin Thomsen.

- Ovenpå tre nederlag vil man gerne ud og spille igen hurtigt, men det systemskifte, som vi brugte mod Hvidovre i anden halvleg, er samtidig noget, vi har fået finpudset i pausen. Vi har haft nogle rigtig gode træninger op til kampen, og det var måske en kombination af det hele, der var med til at gøre, at vi fik sejren, konstaterer Hobro-træneren.

Sejren var også ekstra vigtig for klubben, der ikke har haft en sæson i nærheden af forventningerne. Men samtidig betød de tre point også meget for cheftræneren, der i en lang periode har taget huggene for de dårlige resultater.

- Først og fremmest var det en vigtig sejr for holdet og klubben, det er lige meget med mig. Det vil altid være mig, der står for skud som cheftræner, og det har jeg ikke noget imod, men jeg er selvfølglig meget lettet og glad efter sejren mod Hvidovre, erkender han.

Kasper Høgh, der var målscoreren til 1-0 i kampen, blev skiftet ud i begyndelsen af anden halvleg, hvor Hobro-spilleren humpede hele vejen ned i omklædningsrummet. Samtidig måtte hjemmeholdet spille med en mand i undertal i kampens sidste hæsblæsende minutter, da Mikkel Pedersen ligeledes humpede fra banen med en øm ankel.

- Umiddelbart virker det ikke alarmerende. Måske en forstuvet ankel til Kasper, men det har han heldigvis prøvet før, og man kan opnå meget med en god tape og så videre, understreger Martin Thomsen, der ikke er videre bekymret for langvarige skader.