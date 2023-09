To ting irriterer AaB-kæmpe trods point i topkamp

Der var en uforløst atmosfære, der prægede AaB-lejren efter 1-1-kampen mod Sønderjyske i Haderslev.

På den ene side var det godkendt med et point i en svær udekamp, men på den anden side var det ikke en præstation, der lugtede af meget mere end det ene point.

Der kunne godt falde et par rosende ord af til Odadas 1-1-scoring, men ærgrelsen over Sønderjyskes føringsmål var til at få øje på.

- Vi mister bolden dumt, og så ved jeg ikke lige, hvem der havde ham, der endte med at score, men det var et dumt mål, vi inkasserede der. Det irriterer mig sindssygt meget, at de scorede på en omstilling. Vi må bare erkende, at det ikke var godt nok i situationen, siger Rasmus Thelander.

AaB-kaptajnen var i det hele taget ikke tilfreds med indsatsen i de første 45 minutter.

- Det irriterer mig, at vi ikke fik styr på spillet før i anden halvleg. I første halvleg savnede vi lidt tålmodighed. Det er min fornemmelse, at Sønderjyske var mere oven på her, siger Thelander, der sammen med holdkammeraterne fik løftet niveauet efter pausen.

- Vi fik set, at nøglen til succes mod Sønderjyske var at få vendt bolden nok gange til at skabe rum for vores offensive spillere. Det gjorde vi bedre i anden halvleg.

- Det var også vigtigt, at det var spillere som Malthe og Odada, der kom mere på bolden. De skulle mere med. Jeg føler, vi var bedre i anden halvleg, og store dele af anden halvleg synes jeg også, vi var bedst, siger Rasmus Thelander.

Nogenlunde den udlægning var Oscar Hiljemark enig i, men den svenske træner påpger også, at han havde set en kamp, hvor han stod med et indtryk af et AaB-hold i god defensiv kontrol i store dele af kampen.

- Jeg så et hold, der havde godt kontrol på store dele af kampen, men jeg savnede lidt mere kvalitet i afleveringerne på den sidste tredjedel, hvis vi skulle have skabt flere chancer. Det var primært det, der manglede i anden halvleg, for der synes jeg, at vi spillede bedre, siger Hiljemark, der måtte pille Posavec ud i pausen.

- Han havde det ikke så godt i pausen, så vi var nødt til at tage ham ud, siger Oscar Hiljemark.

Såvel træner som anfører er dog fint tilfredse med et point trods den lidt ujævne indsats.

- Det var interessant at se, hvor vi stod i forhold til hinanden, for det er de to stærkeste hold i rækken. Det var en fin kamp, og jeg tager gerne det ene point, selvom vi ikke står og jubler over det, siger Rasmus Thelander.

- Vi skal være lidt mere kyniske, når vi skal skabe vores chancer. Det er små detaljer, vi mangler. Det er i løb og pasninger, men vi fik et point med fra en topkamp, hvor vi var bagud. Det tager vi med, siger Oscar Hiljemark.