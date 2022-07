Tobias vil være Vendsyssels nye forsvarsanker

FODBOLD:Et af de nye ansigter hos Vendsyssel FF denne sommer fik lørdag de første minutter i fodboldbenene for vendelboerne.

1. divisionsholdet testede formen mod Hobro IK, og her blev 21-årige Tobias Anker sendt på banen fra anden halvlegs start. Her hjalp den 1,94 centimeter høje stopper med at få styr på en defensiv, der i de første 45 minutter havde set yderst vakkelvornen ud.

- Vi har haft fokus på at stå bedre defensivt, og det er også noget af det, jeg håber, jeg kan bidrage til i Vendsyssel. Vi skal have en af rækkens bedste forsvar, lyder det fra den tidligere FC Midtjylland-spiller.

Han nåede kun at få knap 20 minutter på banen i 2-2-kampen mod Hobro, før han lod sig udskifte med et andet nyt Vendsyssel-ansigt i skikkelse af Mattias Jakobsen, der er hentet i FCK's ungdomsafdeling.

- Det var en del af planen, at jeg ikke skulle have længere spilletid. Jeg har haft en mindre skade her i opstarten, så det var dejligt bare lige at få nogle minutter. Nu kan jeg forhåbentlig spille en hel halvleg i vores næste testkamp, forklarer Tobias Anker.

Tobias Anker har tidligere været udlejet til Fredericia i 1. division, så forsvarsspilleren kender til niveauet i landets næstbedste fodboldrække. Foto: Lars Pauli

Han fik aldrig sit gennembrud i FC Midtjylland og var undervejs udlejet til Fredericia i 1. division. Nu bliver den næstbedste danske række en mere permanent station for den unge stopper. I første omgang har han lavet en toårig aftale med Vendsyssel.

- Jeg glæder mig utrolig meget til, at vi starter sæsonen. Jeg vil gerne være en leder på banen og har derfor masser af lyd på for at støtte holdkammeraterne. Jeg kan bare lide af forsvare med næb og kløer, og så synes jeg også, at jeg er god på bolden, forklarer Tobias Anker.

Vendsyssel FF indleder sæsonen i NordicBet Ligaen fredag 22. juli på udebane mod Hillerød, og her føler den nye forsvarsspiller sig sikker på, at han får en rolle.

- Jeg har løbet meget, så formen er god. Jeg mangler kun lidt flere kampminutter, men jeg skal nok stå skarp, når vi indleder sæsonen.

Hobro IK -Vendsyssel FF