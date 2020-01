Tøvende landstræner og famlende stjerner: Danmark er med, så længe de vinder

HÅNDBOLD:Det har været alt andet end kønt i de første to kampe ved EM for det danske landshold, og allerede nu står holdet foran skæbnetimen.

Ja, faktisk kan det jo vise sig, at der slet ikke bliver noget at spille for i den sidste gruppekamp mod Rusland, for hvis Ungarn får point i onsdagens tidlige kamp mod Island, så er EM allerede forbi.

Russerne spiller for en gangs skyld uden pres. Kun to journalister fra hjemlandet er med i Sverige, og de har da også lignet et hold ude af balance. Spillemæssigt bør det ikke være et hold, der kan true Danmark, men Danmark skal selvfølgelig også vise varen nu.

Jeg efterlyste en trodsreaktion efter kampen mod Island, og man kan da kun håbe, at den nu kommer med forsinket effekt.

Der må kunne stilles krav om, at holdet nu viser båden bredde og det topniveau, som vi ved, at det har. Mikkel Hansen og Rasmus Lauge har hidtil hverken kunnet finde hinanden eller holdkammeraterne, og når Danmark kan vinde målmandsduellen med 20-11 og alligevel kun få uafgjort mod Ungarn, så siger det alt om de problemer, som offensiven kæmper med.

Og det er ikke kun spillerne, der har famlet efter det. Landstræner Nikolaj Jacobsen har hidtil stået som en meget handlekraftig træner, der hurtigt har kunnet reagere med andre taktiske konstellationer, når tingene ikke har fungeret. Ved EM vil jeg ikke sige, at han har været handlingslammet, men han har i hvert fald været tøvende.

Jeg sagde allerede inden turneringen, at landsholdet nok ville blive udfordret mere taktisk, fordi holdene har indset, at det ikke nytter bare at stå og vente på den danske offensiv. Både Island og Ungarn har forsøgt sig med offensivt forsvar, og godt nok blev Danmark ikke taget på sengen, men det kneb med at finde rytmen efterfølgende i kampen mod Ungarn.

Samtidig er det allerede nu en kendsgerning, at holdet ikke får point med til mellemrunden, hvis det skule lykkes at kvalificere sig, og dermed står man i en langt sværere situation, end man overhovedet havde kunnet forestille sig.

Med så mange mulige point foran, når mellemrunden går i gang, så er Danmark allerede nu i en situation, hvor de kun er ved EM, så længe de vinder. Det lyder for så vidt meget logisk, men jeg tror, at vi kan konstatere, at er ikke råd til at sætte point til i mellemrunden, hvis holdet skal videre til en semifinale.

Endelig er der spørgsmålet om udskiftninger, men jeg tror, at Nikolaj Jakobsen har sat sig fast på, at Nikolaj Øris er fundet for let. Derfor sker der nok kun noget, hvis Magnus Landin bliver sin fodskade kvit, for træneren har ikke lagt skjul på, hvor meget han mangler ham i defensiven - selvom jeg stadig ikke forstår, at det skulle være så stor en hæmsko at lade Mikkel Hansen stå som toer i en defensiv, så han også kan bruges i den danske kontrafase.