EM-klippe jubler over luftforandring og mindre friture

Og det er en kærkommen forandring efter 17 dage i den lille flække Sveti Martin na Muri, hvor der ikke var de store adspredelsesmuligheder - heller ikke på den kulinariske front.

- Bare det at få luftforandring efter at have været det samme sted i næsten tre uger og spist af den samme buffet, hvor der virkelig var meget frituremad, det er virkelig positivt, siger den danske forsvarschef René Toft Hansen.

I semifinalen mod Sverige kommer han til at spille mod sin gode ven Niclas Ekberg, som han de seneste otte år har været klubkammerat med i først AG København og siden THW Kiel.

- Vi har lige mødtes på hotellet, hvor vi mest snakkede om buffeten, for den var vi danskere ret begejstrede for, siger Toft Hansen med et grin.

- Svenskerne har været her lidt længere, og de er lidt trætte af den, men i forhold til det, vi kommer fra, så er det virkelig en opgradering, siger René Toft Hansen.

Det danske hold skal bo i Zagreb i de kommende fire dage. Efter semifinalen venter der enten en finale eller en bronzekamp på søndag. Dagen efter forlader holdet Kroatien og vender tilbage til hverdagen.

