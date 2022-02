Tomålskytte sikrede Aalborg-sejr mod White Hawks efter hektisk slutning

ISHOCKEY:Der var lagt op til et brag af et nordjysk ishockeyderby, da Frederikshavn White Hawks besøgte et næsten fyldt Sparekassen Danmark Isarena i Aalborg og Aalborg Pirates onsdag aften til et opgør mellem Metal Ligaens nummer et og nummer fire.

Tilskuerne i arenaen var i hvert fald tændte fra start, men opgøret på isen startede med to hold, der ikke blottede sig for alvor i deres defensiv. Frederikshavn White Hawks kom til kampens første chance efter to minutter af første periode, men derefter stod der Aalborg Pirates på begivenhederne i de første 20 minutter.

De satte sig på spillet og endnu mere på chancerne, og de var flere gange tæt på at bringe sig foran, men det lod vente på sig indtil det 13. spilleminut.

Aalborg Pirates var i powerplay efter en udvisning til White Hawks' Mads Falborg Iversen, og med under 20 sekunder igen af overtallet, formåede Kirill Kabanov at styre pucken i mål fra en position tæt på mål efter et skud fra Patrick Björkstrand.

Piraterne var også de bedste resten af perioden, og kunne med lidt held have bragt sige yderligere foran, men det blev ved det ene mål i første periode.

Høgene kom ud til anden periode med forhåbning om at kunne gøre tingene bedre end i første periode, og de startede da også med at tilspille sig periodens første store chance, men derefter satte piraterne sig igen på store dele af spillet.

Pirates kom også to gange i powerplay i perioden, men de fire overtalsminutter gav ikke piraterne en scoring, og især under første periode så det ud til, at de røde godt kunne bruge mere træning på det område.

Der var mange tilskuere i Gigantium til opgøret om Nordjylland, men stemningen savnede gnist, og det kan måske skyldes de manglende begivenheder på isen, selvom hjemmeholdet var bedst kampen igennem. Foto: Martél Andersen

Som målene udeblev i anden periode faldt stemningen også hos tilskuerne, hvor der godt kunne forventes mere fra især hjemmeholdets fans til at skabe en elektrisk stemning i så stor en kamp, det er, når disse to hold mødes på isen.

Chancerne blev flere i løbet af de sidste fem minutter af perioden, og Frederikshavn White Hawks var meget tæt på at udligne ved Lucas Andersen, der fik en kæmpe chance under mål.

I stedet var det Aalborg Pirates, der bragte sig yderligere foran, og det var endnu engang den farlige russer Kirill Kabanov, der stod for scoringen med et minut tilbage af anden periode.

Der lå dermed en svær opgave for frederikshavnerne forud for sidste periode.

53







































































































Galleri - Tryk og se alle billederne.

Aalborg Pirates - Frederikshavn White Hawks 3-1 Periodecifre: 1-0, 1-0, 1-1 Mål: 1-0 Kirill Kabanov (12.13), 2-0 Kirill Kabanov (38.52), 2-1 Lucas Andersen (57.13), 3-1 Tobias Ladehoff (59.52) Udvisninger: Aalborg 1x2 minutter. Frederikshavn 4x2 minutter Tilskuere: 4409 VIS MERE

Det var ikke indledningsvist til at se, at White Hawks var pisket til at skulle frem på isen i tredje periode, selvom Aalborg Pirates ikke dominerede på samme måde, som de gjorde i de to foregående perioder.

Frederikshavns nummer 91 Christoffer Åkesson var dog tæt på at bringe lidt spænding tilbage i opgøret midt i tredje periode efter en god solopræstation, mens hans afslutning blev afværget af George Sørensen i piraternes mål.

Det gik herefter frem og tilbage på isen, hvor de etablerede angreb blev færre og færre, og White Hawks havde svært ved at få lagt det nødvendige pres på Aalborg Pirates på trods af hård fight og hårde tacklinger.

Et overtal skulle der til, før Frederikshavn White Hawks kunne bringe spænding tilbage i opgøret, hvilket de gjorde få sekunder inde i deres powerplay ved Lucas Andersen. Dermed 2-1 til Pirates med tre minutter tilbage af opgøret.

Frederikshavnerne tog målmanden ud for at spille seks mod fem i de knap to minutter, der var tilbage af opgøret, hvilket gav Aalborg Pirates to muligheder på omstilling på tomt mål, hvor den anden med otte sekunder tilbage af kampen blev omsat til mål af Tobias Ladehoff.

Piraterne cementerer dermed førstepladsen i det indledende gruppespil i Metal Ligaen, imens White Hawks forbliver med samme pointtal på fjerdepladsen.

De to mandskaber mødes desuden igen, når Metal Cuppens Final 4 spilles fredag 18. februar klokken 20.00 i Sparekassen Danmark Isarena i Aalborg.