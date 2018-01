Tomasson: Nations League bliver prioriteret højt

FODBOLD: Når Danmark til efteråret skal møde Irland og Wales i den nye landsholdsturnering Nations League, er det en turnering, som fodboldlandsholdet prioriterer højt.

Det siger assistenttræner Jon Dahl Tomasson.

- Det er spændende kampe i en spændende opsætning. Jeg tror, at kampene bliver tætte, for det handler både om oprykning og nedrykning og selvfølgelig den store gulerod - at kvalificere sig til en slutrunde, siger han.

Onsdag blev der trukket lod til Nations League i Lausanne i Schweiz.

Turneringen er lanceret for at afskaffe betydningsløse testkampe, og lykkes det ikke Danmark at kvalificere sig til EM via den normale EM-kvalifikation, kan Nations League blive en alternativ vej.

- Det her bliver prioriteret. I skal huske på, at vi spiller om noget. Det er ikke bare træningskampe. Jeg tror, at vi skal prøve at vinde de her kampe uden at eksperimentere for meget, siger Jon Dahl Tomasson.

I Nations League kommer Danmark til at møde to modstandere, der næppe vil byde på de store overraskelser.

Især kender Hareides tropper Irland indgående, da irerne blev besejret over to VM-playoffkampe i november.

- Det er jo to vidt forskellige modstandere. Irland kommer med en revanchefølelse, og vi ved, hvad de kan, og hvad de ikke kan. De kan ikke overraske os, men de kan være ganske svære at spille imod.

- Wales kender vi også godt, for de var jo i Irlands gruppe (i VM-kvalifikationen, red.), så dem har vi også nærstuderet. Wales er lidt mere et spillende hold, siger Jon Dahl Tomasson.

Selv om turneringen fra visse steder er blevet mødt med skepsis, opfordrer Jon Dahl Tomasson til, at man prøver formatet af i praksis, før man bedømmer, om det virker.

- For mange mennesker kan nye ting være lidt indviklede i første omgang, men jeg synes faktisk, at Uefa har været ok til at forklare det, siger Jon Dahl Tomasson.

- Jeg tror bare, at man skal igennem en periode for lige at føle det hele an. Jeg synes, at det er en rigtig genial opsætning, Uefa har lavet for at skabe mere interesse for landsholdsfodbold, som jo får hård konkurrence fra klubfodbold.

/ritzau/