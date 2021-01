Derfor valgte tometermand at skifte til AaB

FODBOLD:Anosike Ementa fanger nemt ens blik, mens han løber rundt blandt sine jævnaldrende på AaB's U19-hold. Angriberen rager op blandt klubbens næste kuld af potentielle superligaspillere og verfer nemt modspillende holdkammerater af sig til træning.

Den 18-årige sjællænder er hentet til klubben fra FC Helsingør som en forstærkning på ungdomsholdet.

- Planen er, at jeg starter med U19 nu. Her kan jeg lære nogle folk at kende, mens jeg bor på college. Så lærer jeg de unge at kende og kan få nogle kammerater her, fortæller Ementa.

Selvom den 202 centimeter høje angriber allerede har stiftet bekendtskab med seniorfodbold i form af tre divisionskampe i det nordsjællandske, traf han valget om at tage et skridt tilbage på hierarkistigen med et skifte til AaB.

- Det er jo klart federe at komme til et superligamiljø end at være i 1. division. Især som ung spiller. Det er spændende at komme til en helt ny by, hvor man ikke kender nogen. Den udfordring tager jeg imod, siger han.

Anosike Ementa er oprindeligt fra Helsinge i Nordsjælland og har tilbragt de seneste fem år i FC Helsingørs ungdomsrækker.

- Det er det eneste elitemiljø, som jeg har været en del af. Så det er fedt at komme videre og opleve noget nyt, når man får muligheden, siger angriberen.

Da den aalborgensiske klub viste interesse for Ementa, blev han således smigret af kendskabet til ham.

- De har lavet noget research på mig, og det lyder som om, at de tror på mig. Så ved jeg jo, at det er en rigtig god klub for unge spillere. Så den mulighed greb jeg selvfølgelig, fortæller teenageren.

Selvom den to meter høje angriber uden tvivl besidder masser af talent, blev de nordjyske fans' første indtryk af den 18-årige angriber ikke i en fodboldmæssig sammenhæng - men fra de sociale medier.

På Instagram fik han nemlig sendt en humoristisk hentydning afsted om, at den danske grænse stopper ved Storebælt.

- Det var bare en lille, sjov kommentar. Det skal der jo også være plads til, bemærker han.