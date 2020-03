Tomme sæder til lokalopgør i Sæby: - Det mindede om en træningskamp i august

HÅNDBOLD:Der blev lørdag spillet et rent nordjysk opgør i kvindernes 1. division i håndbold, da Sæby HK hjemme tog imod førstepladsen fra Vendsyssel.

Her viste førerholdet klassen, da de kørte sæbynitterne over med 37-21, og den sejr kom i hus på baggrund af en fremragende start. Vendsyssel var således foran med 8-1 efter bare otte minutter.

Det var dog ikke de to point og sejren, som Vendsyssel-træner Kent Ballegaard først og fremmest fokuserede på efter kampen, der blev spillet uden publikum, da DHF fredag besluttede at følge Statsministeriets anvisning om at minimere riskoen for smittespredning af corona-virus.

- Jeg har egentligt mest ondt af Sæby, for det er nok den kamp, som de har set allermest frem til i sæsonen, siger Kent Ballegaard, der kunne se sit hold forsvare førstepladsen ned til Ringkøbing med fire point.

- Det lignede mest af alt en træningskamp i august måned, hvor to hold stod i en tom hal og spillede håndbold mod hinanden. Jeg havde frygtet, at det blev en tam affære uden tilskuere, men jeg må sige, at pigerne var fuldt fokuserede. Det var cool, at de kunne køre dem over med 16 mål under de forhold, siger han.

Vendsyssel er godt på vej mod den direkte oprykningsplads til HTH Ligaen, da de med tre kampe tilbage har et hul på fire point ned til Ringkøbing på andenpladsen. De to hold skal mødes i sidste runde, i en kamp som potentielt kan vise sig afgørende for, hvem der rykker op.

Omvendt er Sæby i overhængende fare for at rykke ned. De har fem point op til Hadsten, der ligger lige over de tre direkte nedrykningspladser.