Top-6 ikke afgjort endnu: Thisted snublede til sidst

FODBOLD:Thisted FC var 2. pinsedag rejst til det nordvestlige Sjælland, nærmere bestemt Holbæk, med en mission om at bringe sig nærmere top-6, der er lig med en fortsat eksistens i det, der fra næste sæson hedder 1. division (det nuværende 2. division).

Det var et hjemmemandskab, der lige så skarpt havde kniven rettet mod strubehovedet, idet Holbæk i denne sæson kæmper om overlevelse i rækken.

Favoritværdigheden besad gæsterne fra Thy.

Det tunge pres, der måtte være på Thisteds skuldre, blev dog lettet gevaldigt, da holdets topscorer, Yao Dieudonne, efter 18 minutters spil bragte thyboerne på 1-0.

Spilmæssigt var det et Thisted-mandskab, der forsøgte at sætte sig på kampen med en massiv boldbesiddelse og en stor afleveringsnøjagtighed. Hjemmeholdet derimod lukrerede på bolde i dybden.

Med fem minutter tilbage af første halvleg havde Thisted endnu en stor chance. Og Yao Dieudonne burde velsagtens have scoret sit andet mål i kampen.

Den ivorianske angriber brød et angreb, og så spurtede han alt, hvad han havde lært ned mod Holbæk-keeper Mikkel Kvist Willumsens mål. Det lykkedes også Thisted-angriberen at drible sig forbi keeperen, men desværre for Thisted og Yao Dieudonne ramte afslutningen den ene stolpe.

Også dødbolde blev efterhånden et vigtigt element for Holbæk-spillerne, der ad flere omgange fremtvang ganske pæne redninger fra Andreas Raahauge i Thisted-målet.

Med et kvarter tilbage af kampen fik Holbæk spillet sig frem til en stor chance, og en udligning var faretruende tæt på, men Thisted-spillerne slap foreløbigt med skrækken.

Hjemmeholdet lagde et massivt tryk mod slutningen af kampen foran et tændt publikum på Holbæk Stadion.

Længe så det da også ud, som om, at Thisted kunne rejse hjem med en placering i top-6.

Men Holbæks Mads Bobjerg Larsen ville det anderledes, og han udlignede kort før tid til stillingen 1-1.

Søndag 30. maj spiller Thisted FC sin næstsidste kamp i denne sæson mod VSK Aarhus, inden turen går til fynske Næsby på Grundlovsdag, 5. juni. De to kommende modstandere jagter henholdsvis top-6 og overlevelse.