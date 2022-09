Topbokser hjem til Nordjylland: Næste stop er Paris

BOKSNING:Efter flere år i eksil vender topbokseren Frederik Lundgaard Jensen tilbage til Nordjylland.

Den mangedobbelte jyske, danske og nordiske mester har senest repræsenteret Herlev Boxing, men nu har han igen meldt sig under fanerne i barndomsklubben Pandrup BK.

- Inden tiden i København nåede jeg også at have halvandet år med bopæl i Vejle, så nu har jeg været ude, set noget andet og fået noget erfaring og ny inspiration. Men både hvad privat- og arbejdslivet angår, er det nok bare nemmere for mig at få en hverdag til at fungere i Nordjylland, erkender 26-årige Frederik Lundgaard Jensen.

Hos Pandrup Bokseklub er formand Kasper Kirketerp Bruun begejstret over at kunne byde topbokseren velkommen tilbage.

- Vi var kede af, at han smuttede fra os, men vi er tilsvarende glade og stolte over, at han nu er tilbage. Frederik er et kæmpe trækplaster for både medlemmer og sponsorer, påpeger han.

Fokus på teknikken

Frederik Lundgaard Jensen har haft hård sparring i København, men han ser frem til at kæle mere for detaljerne i Pandrup.

- Her er nok mere fokus på det tekniske, og det tror jeg passer mig godt. I Herlev handlede det meget om sparring, og jeg vil nok hellere bruge min energi i de tællende kampe, siger han.

Hans første store opgave tilbage i Pandrup-trøjen bliver DM i Vejle fra 18. til 20. november.

- Jeg skal bevise, at jeg stadig er bedst i Danmark, så jeg kan beholde min plads på landsholdet. Konkurrencen herhjemme er helt sikkert blevet skærpet, erkender han.

Han har tidligere deltaget ved både VM og EM, men OL-drømmen mangler fortsat at blive udlevet. Næste chance er Paris i 2024.

- Derfor handler det om at få samlet nogle point sammen i internationale turneringer med landsholdet i løbet af 2023, siger Frederik Lundgaard Jensen.