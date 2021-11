Tophold taber overraskende: White Hawks gik i hundene

ISHOCKEY:White Hawks kom flyvende fra start i hjemmekampen mod Odense Bulldogs, men siden kom topholdet til at kæmpe med både spil og modstandere i en sådan grad, at det blev de fynske gæster, der trak sig sejrrigt ud af opgøret med cifrene 3-2

Det blev en særdeles livlig indledning på kampen, da Radim Piroutek hurtigt fik bragte White Hawks i front. Der gik dog ikke mange skøjtetag, før Alexander Torchenyuk fik udlignet for Odense.

Gæsterne var dog set over en bred klinge et skøjtetag eller to efter frederikshavnerne i kampens indledende fase. Det blev godt illustreret ved hjemmeholdets andet mål. Her blev pucken nærmest leget ind over stregen, mens Odenses defensiv så noget tung ud.

Fynboerne kom dog meget bedre med i forestillingen, men det hører med til historien, at kampens første 20 minutter ikke var specielt intense. Efter de tre hurtige scoringer i kampens første minutter, gik kampen nærmest i dvale. Altså så meget som en ishockeykamp nu kan gå ned i tempo.

Mod periodens slutning var det Odense, der var mest målsøgende, mens de gode start-takter fra White Hawks var afløst af mere rodet hockey. Det flydende pasningsspil, der havde sendt Odense på glatis i kampens indledning havde

Frederikshavn White Hawks - Odense Bulldogs 3-2 Periodecifre: 2-1, 0-0, 0-2 Mål: 1-0 Radim Piroutek (2.29), 1-1 Alexander Torchenyuk (3.44), 2-1 Kirils Galoha (5.18), 2-2 Mikko Virtanen (48.47), 2-3 Oliver True (56.57) Udvisningsminutter: Frederikshavn 4, Odense 12 Tilskuere: 1345 VIS MERE

2. periode begyndte som 1. periode var sluttet. Det vil sige med Odense i den dominerende rolle. Periodens første fem minutter stod der Bulldogs på. De fynske gæster rakte ud efter en udligning, men den udeblev.

I stedet stemplede hjemmeholdet atter ind i kampen, og med to hold, der nu kørte i et langt højere gear kom der også noget af den tænding mellem de to holds spillere, der hører til en god gang hockey.

Frederikshavn var fortsat ikke oppe i det gear, der har gjort holdet til en seriøs mesterskabsbejler i denne sæson. Det var Odense, der dominerede med et insisterende tryk mod hjemmeholdets mål. Det eneste, der manglede, var en udligning. Chancer var der nemlig nok af til de fynske gæster.

Mens de trofaste White Hawks-fans ved hjælp af megafoner og trommer skabte en fremragende lydkulisse til kampen, kæmpede hjemmeholdet med at genfinde den kvalitet, som man havde åbnet kampen med.

Nu er en skudstatistik altid et sandhedsserum med visse bivirkninger, når den skal bruges til at afkode en kamps styrkeforhold, men denne aften var den meget retvisende, da den fortalte en historie om, at Odense havde været klart mest på besøg i offensiv zone.

Den skudstatistik blev blot mere udtalt i Odenses favør i 3. periode. Først overlevede Odense et undertal, hvor White Hawks ikke fik sat spillet godt nok op. Kort efter kom så den udligning, som man havde anet og måske frygtet på hjemmeholdets vegne.

Mikko Virtanen udlignede til 2-2, og så var det pludselig Odense, der lignede den mest oplagte vinder af opgøret.

Mod kampens slutning fik Odense et powerplay, som var tæt på at resultere i en 3-2-scoring. Den kom imidlertid få minutter før tid, da Oliver True bankede pucken i nettet fra blå linje.

Med nederlaget forpassede Frederikshavn White Hawks muligheden for at kravle tilbage på førstepladsen, som med nederlaget fortsat besættes af Aalborg Pirates.