Tophold tæskede Vendsyssel Håndbold

HÅNDBOLD:Nyoprykkede Vendsyssel Håndbold har fortsat den første sejr i kvindernes håndboldliga til gode, og tirsdag aften led de sæsonens hidtil største nederlag på hjemmebane i Syvsten.

Topholdet Team Esbjerg var nådesløse og vandt hele 34-15 efter 16-6 ved pausen. Især landsholdsspilleren Mette Tranborg var hård ved vendelboerne.

Vendsyssel fik ellers en hærderlig start på kampen og var kun bagud 4-5 efter de første 10 minutters spil i DRINX Arena, men siden formåede de at spille et kvarter uden at komme på måltavlen.

Team Esbjerg kværnede bare løs, og fem minutter før pausesignalet, stod der derfor 4-15 på måltavlen, så håbet om nordjyske point var dødt og begravet.

Når Vendsyssel en sjælden gang imellem kom til afslutning, havde de mere end svært ved at få passeret Team Esbjergs to målvogtere, der reddede næsten halvdelen af alle skud. Til sammenligning fik hverken Elin Thorsteinsdottir eller Synna Lien fat i ret mange af topholdets forsøg.

Vendsyssel Håndbold stillede nok engang op uden Mette Brandt Nielsen (håndskade) og Frida Maag Damgaard (sygemeldt), men af de få tilbageværende udmærkede Sofie Lassen Nygaard og Christina Pedersen sig med hver fire scoringer.

Trods nederlaget er Vendsyssel Håndbold stadig kun ét point efter Skanderborg over nedrykningsstregen, så håbet om overlevelse i Bambusa Kvindeligaen er på ingen måde ude.