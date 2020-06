Tophold var for stor en mundfuld for Thisted FC

FODBOLD:Efter to sejre i træk måtte Thisted FC lørdag strække våben i 2. divisions oprykningsspil, da udekampen mod FC Helsingør blev tabt 0-3.

Mens Thisted FC for længst har udspillet sin rolle i oprykningsspillet, kæmper Helsingør for at holde fast i den oprykningsgivende førsteplads, og nordsjællænderne kom foran både 1-0 og 2-0 i første halvleg på to scoringer af Jeppe Kjær, mens Lucas Haren cementerede sejren kort inde i anden halvleg.

Nederlaget betyder, at Thisted FC nu er dumpet ned på ottendepladsen i oprykningsspillet, mens Helsingør på førstepladsen har to point ned til Aarhus Fremad. Kun nummer et rykker op i Nordicbet Ligaen.

I de sidste to spillerunder har Thisted FC en udekamp mod Vanløse og en hjemmekamp mod Avarta.