Topholdet sænkede piraterne til sidst

ISHOCKEY: Aalborg Pirates var tirsdag aften tæt på en sejr over topholdet fra Herning Blue Fox, men til sidst blev det blot til et enkelt point efter et 4-3-nederlag i overtiden.

De nordjyske gæster fik en forfærdelig start på kampen. Der var kun spillet lidt mere end et minut, da Riku Pitkänen bragte Herning foran 1-0, og efter små seks minutters spil fordoblede Thomas Vilstrup Andersen den midtjyske føring.

Det betød, at Aalborg Pirates måtte forlade første periode nede med 0-2, men til gengæld svarede piraterne godt igen fra anden periodes begyndelse. Der skulle således ikke gå mere end fem minutter, før Hernings føring var blevet udlignet.

Jeppe Holmberg reducerede til 1-2, inden Bjarke Møller stod for 2-2-scoringen.

12 minutter inde i tredje periode var Aalborg Pirates så på vej til at fuldende et stærkt comeback, da Jeppe Jul Korsgaard bragte gæsterne foran 3-2.

En udvisning til Aalborgs Clay Anderson 40 sekunder før tid blev dog dyr. Herning udnyttede overtallet til at udligne til 3-3 21 sekunder før tid, og små tre minutter inde i overtiden sikrede Daniel K. Nielsen hjemmeholdet en 4-3-sejr.