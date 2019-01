Topholdet slagtet: Forrygende anden periode af piraterne

ISHOCKEY: Aalborg Pirates og Rungsted Seier Capital bragede fredag aften sammen i et turneringsopgør, der var en generalprøve på Final4-semifinalen 25. januar.

Det slap piraterne klart bedst fra med en sejr på 5-2.

Hjemmeholdet kom flyvende ud og satte sig hurtigt totalt på første periode. Metalligaens tophold fra Rungsted blev i flere sekvenser presset helt ned i egen zone i en grad, så det lignede powerplay, selvom holdene spillede fem mod fem.

Piraterne havde dog svært ved at finde den afgørende pasning, der kunne gøre chancerne store, I stedet fik Rungsted arbejdet sig ind i kampen. Først brændte gæsterne et straffeslag, og siden kom scoringen ved Tim Daley, mens piraterne havde to mand til afkøling. 1-0 til Rungsted.

Anden periode udviklede sig til åben slagudveksling med store chancer i begge ender af banen. Det håndterede hjemmeholdet bedst, og det kom på omgangshøjde ved Mike McNamee, der havde sidste stok på et smukt udført kontraangreb.

Nu var momentum for alvor tippet over til piraterne, der i den grad gjorde det onde ved Rungsted med yderligere tre mål inden pausen.

Først på et forrygende mål af Martin Højbjerg, der selv førte pucken frem fra egen zone og endte med at brage den utageligt i nettet bag Thomas Lilie i Rungsteds mål. Siden konsekvente scoringer Mike McNamee og Tobias Ladehoff. De fire mål faldt på mindre end 10 minutter.

Og så var topholdet ellers pakket sammen.

Tredje periode blev en mere stille affære, hvor hjemmeholdet dominerede stort og burde have udbygget føringen. Til sidst fik Rungsted i stedet et trøstmål ved Nikolaj Rosenthal, inden Thomas Spelling kunne score i et tomt net til slutresultatet 5-2 på en dag, hvor piraterne lignede det, de er: Nemlig regerende danske mestre.