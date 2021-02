Topscorer bliver i Jammerbugt

FODBOLD:Det er nu officielt, at Bardhec Bytyqi også i foråret skal forsøge at hjælpe Jammerbugt FC mod en topplacering i 2. division.

Kantspilleren, der scorede syv mål i efteråret, har således forlænget sin kontrakt, så den gælder for resten af sæsonen, fortæller Jammerbugt FC i en pressemeddelelse.

- Jeg er en person, der godt kan lide at gøre tingene færdige, så det er dejligt at være tilbage på træningsbanen i Jammerbugt FC.

- Planen var, at jeg skulle videre, men der var forudsætninger, som gjorde, at det ikke var muligt nu. Derfor glæder jeg mig til et spændende forår. Ambitionen for mig er at vinde det hele og rykke op. Det er lettere sagt end gjort, men det er også muligt med det hold, vi har. Personligt stræber jeg efter at kunne bidrage med endnu flere mål og assists, og forhåbentlig kan jeg så tage skridtet op til sommer, siger Bardhec Bytyqi.