Topscorer erkender: Særligt én ting kostede dyrt

HÅNDBOLD:Aalborg Håndbold tabte torsdag ude til THW Kiel med 28-31 i det første af to opgør. Selvom aalborgenserne kæmpede og var bagud i hele kampens anden halveg, så var det et spændende opgør, som klubben var ærgerlig over at tabe.

- Det var en kamp, som var op af bakke. Vi blev urytmiske i vores forsvar, da René (Antonsen, red) ryger ud hurtigt, og det gør, at vi er nødt til at prøve nogle lidt alternative konstruktioner, og det udnytter Kiel. Men da vi finder rytmen, ser jeg egentlig kampen som værende ret åben. Så det er bare brænd ærgerligt, at vi ikke formår at hægte os på til sidst og få to point.

- Kiel er ikke det bedste hold i verden lige nu, de kæmper også med tingene som os, så vi havde rigtig gode muligheder for at slå dem i dag, men det udeblev desværre, fortæller en tydeligt skuffet Buster Juul efter kampen.

Efter blot to minutter spillet blev Aalborgs kaptajn René Antonsen hjulpet ud af banen, da han i et solo uheld havde vredet i sin ankel og derfor ikke kunne støtte på den.

Kaptajnens fravær kom til at koste nordjyderne dyrt, da klubben allerede fra start også var foruden svenske Jesper Nielsen, der var ramt af sygdom.

- Det har kæmpe stor betydning, at vi pludselig mangler to stregspiller. Benjamin Jakobsen skal pludselig til at spille fuld tid, og Valdemar Hermansen vores fjerde valg til stregen skal også pludselig ind. Selvom de løser det rigtig godt, så vil det altid være et handicap, at mangle René og Jesper. Og det koster også i dag, konstaterer Aalborg-fløjen.

Buster Juul blev aalborgensernes topscorer i kampen, da han satte hele otte mål ind på straffekast, også selvom det var frygtindgydende Niklas Landin, han stod overfor.

- Jeg har selvfølgelig en rigtig god selvtillid lige nu, da jeg synes, det går godt både spillemæssigt og med straffekast, så jeg prøver bare at bygge videre på det med frække og uventet afslutninger, forklarer straffe-kongen om sin succes.

Selvom Aalborg-spillerne havde en hård kamp mod de tyske mestre, så skal de i aktion igen allerede lørdag, hvor det er Ribe-Esbjerg, der er modstanderen.

- Vi skal restituere frem mod kampen mod Ribe-Esbjerg lørdag, og skal vi evaluere på kampen i dag frem mod retur-opgøret onsdag, konstaterer Buster Juul kort og kontant.

Nederlaget i Kiel har heller ikke givet et hak i selvtilliden hos Aalborg-spillerne, i stedet har det tændt op i noget andet.

- Vi har på ingen måde en følelse af, at vi ikke kan vinde i retur-opgøret tværtimod, så tror jeg vi har en lille fordel på onsdag, selvom det er et klasse mandskab vi møder, lyder det fra topscoreren.