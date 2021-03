Topscorer kom ind fra bænken og gav Thisted FC perfekt forårsstart

FODBOLD:Topscoreren startede på bænken, da Thisted FC lørdag indledte foråret i 2. division med en vigtig 1-0-sejr på udbane over FC Sydvest.

Yao Dieudonne kom på banen i anden halvleg og viste sit værd med den afgørende scoring i det 89. minut. Dermed har angriberen fra Elfenbenskysten scoret syv af holdets 17 mål i sæsonen.

- Jeg må virkelig rose de spillere, der kom ind fra bænken i anden halvleg - det gælder også Tobias Friis og Mads Steffansen - for de var virkelig med til at vende billedet for os, siger cheftræner Bo Thomsen.

FC Sydvest var marginalt bedst i en chancefattig første halvleg, hvor de havde en voldsom vind i ryggen, men i de sidste 45 minutter sad thyboerne på kampen.

- Her var spillet ensrettet, og Sydvest havde reelt ikke en afslutning i de sidste 45 minutter. Men banen og vejret gjorde det svært for os at skabe en helt masse. Derfor kunne det godt have lugtet af en 0-0-kamp, hvis ikke det var for Yao (Dieudonne) til sidst, siger Bo Thomsen.

Lørdagens sejr betyder, at Thisted FC lige nøjagtig holder sig i den top-6, der efter forårets afslutning belønnes med en billet til næste sæsons 1. division (som her vil være lig med den tredjebedste række).