Topscorer uden kontrakt: Nu skal vi lige fejre guldet

AALBORG:Han spillede ikke et fantastisk grundspil, hvor han ellers tidligere sæøsoner har scoret mange mål for de klubber han har repræsenteret. Men til gengæld fik han skøjterne på voldsomt hastigt glid og staven på de rette pucke i slutspillet, hvor han blev topscorer.

Og så har han ikke kontrakt for næste sæson. Navnet er Thomas Spelling, der med et hattrick i den afgørende finalekamp om det danske mesterskab i ishockey gjorde sit til, at mesterskabet igen skulle til Aalborg.

I et fem minutter langt powerplay kort inde i første periode viste han vejen med to resolutte kasser, som lagde grunden til 5-1 sejren, der gjorde Aalborg Pirates til danske mestre for anden gang på fire år.

- Jeg har det rigtig dejligt lige nu. Det er en kæmpe forløsning ikke bare for mig, men for hele holdet. Det er det, vi har kæmpet for hele sæsonen, lyder det fra den beskedne topscorer, der ikke kan rangere sit seneste mesterskab i forhold til de tidliger vundet med andre klubber i Danmark.

- Man bliver aldrig træt af at vinde, det er altid det man spiller for, men rangere det her kan jeg ikke lige nu og her, siger Thomas Spelling med sveden dryppende ned under den lidt for klejne guldhjelm.

Slutspilstopscoreren har endnu ikke sin fremtid på plads efter fire sæsoner hos Aalborg Pirates, men det bekymrer ham ikke umiddelbart.

- Jeg står uden kontrakt, men det vil jeg ikke tænke på lige nu. Nu skal vi foreløbig fejre det her mesterskab. Så må vi finde ud af det med fremtiden senere, konstaterer Thomas Spelling.

Rygterne i ishockeykredse vil dog vide, at der er kontakt mellem Aalborg Pirates og slutspilstopscoreren, og det kan der formentlig inden længe meldes noget ud om

George Sørensen i målet for Pirates. Jeg har hele sæsonen fået god hjælp af holdkammeraterne, siger han, og som det også ses af billedet er der blevet arbejdet stenhårdt af hele holdet for at hente guldet til Aalborg igen. Foto: Martin Damgård

En anden spiller, der har sin fremtid på plads - i hvert fald for den kommende sæson - er målmand George Sørensen, der - efter at være en smule impliceret i Rungsteds reducering til 2-1 midt i 1. periode - spillede sig gevaldigt op og leverede flere fine redninger på vigtige tidspunkter.

- Jeg har det ubeskriveligt godt lige nu. Det er en kæmpe lettelse. Nu har jeg været her i tre år, og vi har hele vejen haft et godt hold. Første år lå vi lidt underdrejede på grund af corona, sidste år var vi lige ved, så at få titlen i år er bare helt fantastisk, lød det fra målmanden, der i situationen ikke ærgrede sig så voldsomt over det ene mål, der smuttede ind i sæsonens sidste kamp.

- Jeg synes faktisk, jeg har stået rigtig godt generelt i hele sæsonen. Mine holdkammerater har også hjulpet mig godt bagude, og vi har ikke givet ret meget væk. Og når man står og lige er blevet danske mestre, så kan jeg bare ikke ærgre mig ret meget over sådan en enkelt smutter, griner George Sørensen iført guldhjelm og guldmedalje om halsen.