Torben Keller har pillet 10,5 kilo af dansk verdensmester

BOKSNING:Den tidligere nordjyske professionelle bokser Torben Keller er nu kostvejleder for verdensmesteren Dina Thorslund, og han har kørt sin landsmand hårdt frem mod lørdagens forsvar af WBO-titlen i Kolding.

Til mødet med mexicanske Zulina Munoz har Keller hjulpet med at få Dina Thorslund ned fra 64 kilo til den nødvendige grænse på 53,5 kilo.

Et vægttab på 10,5 kilo har imidlertid ikke været det eneste bump på vejen for den 27-årige danske verdensmester, for hun har både været ramt af corona og haft skavanker med skulder, albue og hånd - ligesom hun har måttet undvære sin træner Thomas Madsen i ringen siden 1. november, hvor han sprang den ene akillessene.

- Ja, det har været en hård tid. Thomas kan heldigvis delvis stadig være med, men kun med munden fra en stol i træningslokalet, hvor han sidder med sit ben i gips og krykker. Han skal selvfølgelig også være med, når jeg går i ringen, men kan kun sekundere mig stående på gulvet ved ringhjørnet, siger Dina Thorslund.

Bumpene på VM-vejen begyndte, da Dina Thorslund i begyndelsen af oktober blev smittet med corona, der sendte hende i isolation i 12 dage indtil 16. oktober.

- En forfærdelig tid, for det var hårdt psykisk kun at være mig selv i døgnets 24 timer. Og fysisk følte jeg mig også utilpas. Så det var virkelig en svær periode, hvor jeg også mistede 12 dages forberedelser til VM-kampen.

Torben Keller og Dina Thorslund har nu arbejdet sammen i det meste af 2021. Privatfoto

- Det var også megahårdt at komme tilbage til træningen, for det var nødvendigt at give den fuld skrue fra første dag for at indhente det tabte, siger Dina Thorslund, der bl.a. har haft et par udenlandske sparringspartnere, men dog ikke har sparret så mange omgange som sædvanlig.

Med sin træner Thomas Madsen på krykker har Dina Thorslund fået hjælp af den fysiske træner Peter Melvej, CrossFit, Holstebro, som har også haft plethandskerne på den senere tid, og sideløbende har Torben Keller haft styr på Dina Thorslund kost.

- Jeg har fået fantastisk hjælp fra både Peter Melvej og Torben Keller. Melvej har stor indsigt i træning, så jeg har følt mig tryg ved ham. Og, Torben Keller har, som tidligere, været god til at motivere mig med kosten, så jeg har levet sundt. Jeg føler mig også 100 procent trimmet og klar til VM-kampen, siger Dina Thorslund.

34-årige Zulina Munoz, er heller ikke hvem som helst. Hos det amerikanske boksemagasin "The Ring" er Munoz, hvis rekordliste er på 53 sejre, 2 uafgjorte og tre tabte, rangeret som verdens nummer ét i bantamvægt. Dina Thorslund, der har vundet alle sine 16 kampe, er nummer fem.

Så det er en mexicaner med klasse og rutine, som venter i det modsatte ringhjørne lørdag aften. Hun har bokset mange titelkamp og huserede som WBC-verdensmester i superfluevægt fra 2012 til 2017.

Først efter 12 VM-sejre tabte hun bæltet. Derefter blev det til en pause på 20 måneder, som hun blandt andet brugte på en fødsel, inden hun i 2019 vendte og nu er kommet til Danmark for at snuppe Dina Thorslunds VM-bælte.