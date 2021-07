Tordenvejr afbrød Vendsyssels premiere

FODBOLD:På grund af tordenvejr blev kampen afbrudt midtvejs, da Vendsyssel FF søndag var på besøg hos Esbjerg i sæsonpremieren i Nordicbet Ligaen.

Lasse Steffensen bragte Vendsyssel FF foran i en første halvleg, hvor gæsternes Diego Montiel også misbrugte et straffespark, men da de to holds spillere stod klar til at sætte anden halvleg i gang, blev de sendt tilbage i omklædningsrummene på grund af et lurende tordenvejr.

Her sad spillerne og ventede i mere end en halv time, inden det blev opgivet at genoptage kampen. Det er endnu uvist, hvornår kampen skal færdigspilles.