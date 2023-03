Dansk nedsmeltning overskygger Højlunds klasse

ASTANA:Det kunne have været historien om endnu en magtdemonstration af Rasmus Højlund, men angriberens to nye scoringer mod Kasakhstan bliver totalt overskygget af den nedtur, Danmark oplevede i anden halvleg af søndagens EM-kvalifikationskamp.

Kasper Hjulmands mandskab var foran 2-0 efter første halvleg og lignede et hold med styr på tingene, men efter pausen forsvandt al kvalitet fra de danske støvler. Kasakhstan trykkede i stedet danskerne fuldstændig i bund og endte med sensationelt at vinde 3-2.

Kasakhstan - Danmark 3-2 Fodbold, EM-kvalifikationskamp

Mål: 0-1 Rasmus Højlund (21. minut), 0-2 Rasmus Højlund (36. minut), 1-2 Baktiyor Zaynutdinov (straffe, 73. minut), 2-2 Askhat Tagybergen (86. minut), 3-2 Abat Aimbetov (89. minut)

Opstilling, Danmark (4-3-3) : Peter Schmeichel - Alexander Bah (Jens Stryger Larsen, 65.), Simon Kjær, Victor Nelsson, Joakim Mæhle (Rasmus Nissen, 83.) - Pierre Emilie Højbjerg, Christian Nørgaard, Mathias Jensen (Philip Billing, 65.) - Mikkel Damsgaard (Mohamed Daramy, 65.), Rasmus Højlund, Jonas Wind (Martin Braithwaite, 87.)

Udvisning: Abat Aimbetov, Kasakhstan (90.) VIS MERE

Så kan det godt være, at kasakhernes første reducering faldt på et håbløst dømt straffespark, hvor bolden åbenlyst ramte Jonas Wind på skulderen, men de havde altså andre store tilbud, hvor Kasper Schmeichel var tvunget til at vise sin klasse, inden de siden smadrede yderligere to bolde i kassen og løb med alle tre point.

Kasper Hjulmand har god grund til at tage sig til hovedet, efter det han søndag oplevede i Astana. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Den passivitet og manglende offervilje, som stort set samtlige danske spillere udviste i de sidste 45 minutter af søndagens kamp, var rystende at overvære. Indskifterne gjorde heller ingen forskel - andet end på den dårlige måde.

Den generelt hakkende danske spilrytme i de to første EM-kvalifikationskampe kan måske forklares med, at der er blevet skiftet meget ud på det danske hold siden floppet i Qatar. Skader eller manglende kampform har gjort navne som Christian Eriksen, Thomas Delaney, Andreas Christensen, Joachim Andersen, Kasper Dolberg og Jesper Lindstrøm utilgængelige for landstræneren.

Udover det åbenlyse navn i Rasmus Højlund er der i stedet kommet et øget ansvar til spillere som Alexander Bah, Christian Nørgaard, Jonas Wind og Victor Nelson, der pludselig har skullet bære Danmark i genstarten forud for EM. Det har måske været for meget på én gang.

Danske fodboldfans må forsøge at finde trøst i, at 20-årige Rasmus Højlund søndag bekræftede, at han er den angriber-åbenbaring, som landsholdet i mange år har hungret efter.

Rasmus Højlunds landsholdstotal hedder nu fire kampe og fem mål. Næste kamp i rødt og hvidt bliver tidligst til juni. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Første scoring faldt efter en perfekt fremlægning fra Simon Kjær, som Rasmus Højlund elegant vippede over målmanden, mens den anden fuldtræffer var en afslutning fra tæt hold efter en klumpspilssituation.

Men udover at lave to mål var Danmarks nye bomber stærk i sine fysiske aktioner og afleveringssikker, så spillemæssigt var han stærk hele vejen rundt.

Selvom det længe så sådan ud, så gav angriberen altså ikke Danmark den ønskestart på kvalifikationen til næste sommers EM-slutrunde i Tyskland, som man kunnet have håbet på.

Et stort slag er tabt, men med to direkte pladser fra puljen videre til EM, har Danmark stadig masser af muligheder for at reparere på søndagens fiasko.

Til gengæld kan man ærgre sig over, at vi nu skal vente til midt i juni med at få vasket pletten væk og opleve fortsættelsen af Rasmus Højlunds kometkarriere. Først her spiller Danmark de næste to EM-kvalifikationskampe, hvor Nordirland og Slovenien venter.