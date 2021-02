Total kontrol: Zagreb nedsablet af Aalborg Håndbold i målorgie

HÅNDBOLD:Otte minutter spillet og seks scoringer fra Barthold. Så var tonen ligesom anslået til torsdag aftens opgør i gruppespillet i håndboldens Champions League mellem Aalborg Håndbold og kroatiske HC PDD Zagreb.

Da forsvaret samtidig tog rigtig godt fra og Mikael Aggefors snuppede et par forsøg, var det en smal sag for Aalborg Håndbold hurtigt at få skabt et solidt hul til CL-grppens bundprop.

Det hjalp heller ikke de kroatiske gæster, at der gik et kvarter, før den første redning fra kroatiske målmand Todor Jandric kom.

Men godt og vel 20 minutter inde i halvlegen, hvor Aalborg Håndbold begyndte at skifte ud i startformationen, kom der kortvarigt lidt grus i Aalborgs ellers indtil da ret sikre målmaskine, og kroaterne kunne hente lidt ind på den sikre Aalborg-føring.

36





































































Galleri - Tryk og se alle billederne.

Aalborg fandt dog hurtigt tilbage til det gode forsvarsspil - et par parader og et par redninger fra Simon Gade, der var skiftet ind midtvejs i halvlegen, og så var Aalborg tilbage i den totale kontrol med en 22-14 føring ved pausen.

Den totale kontrol blev dog sat lidt mere på cruise kontrol, og holdene gik en hel del ned i scoringskadence.

Holdene byttede blot mål det første kvarters tid af 2. halvleg

En flot dobbeltredning fra Mikael Aggefors på et kroatisk straffekast 13 minutter før tid gjorde dog, at Aalborg kunne trække lidt fra igen og derfra køre en aldeles sikker ni-måls sejr hjem.

Kampen kort Aalborg Håndbold - HC PPD Zagreb 38-29 Stillinger undervejs: 2-0, 9-3, 13-6, 17-9, 19-14, 22-14 (pause), 25-18, 28-20, 33-21, 37-25 Mål Aalborg: Sebastian Barthold 9, Mark Strandgaard 8, Nikolaj Læsø 5, Felix Claar 5, Lukas Sandell 4,Henrik Møllgaard 3, , Magnus Saugstrup 1, Rene Antonsen 1, Andreas Holst 1, Magnus Dahl 1, Mads Christiansen 1 Topscorer HC PDD Zagreb: Senjamin Buric 6, Filip Vistorop 5 Udvisninger: Aalborg 4, HC PDD Zagreb 4 VIS MERE

Aalborg Håndbold mangler ude at møde ukrainske HC Motor, der efter de foreløbige planer spilles 24. februar, hjemme at møde slovenske Celje Lasko 3. marts og så ellers den udsatte udekamp mod det tyske storhold THW Kiel.

Den kamp kan blive programsat til 23. februar, og så udsættes kampen i Ukraine mod HC Motor til 25. februar.