Total triumf for thybo: Vandt to verdensmesterskaber på to dage

PADDLE SURFING: Verdens bedste paddlesurfer er fra Klitmøller.

Det understregede 26-årige Casper Steinfath søndag, da han sikrede sig sit sjette verdensmesterskab i Stand Up Paddling ved at blive den samlede vinder af App World Touren.

- Jeg er helt oppe at flyve. Den her sport er ikke fodbold, tennis eller håndbold. Nogle gange føles min sport lille, men følelsen af at vinde er den samme. Jeg har aldrig oplevet noget større, siger Casper Steinfath i en pressemeddelelse.

Thyboen kunne lade sig hylde ved Eiffeltårnet i Paris, hvor den sidste af World Tourens fem afdelinger blev afviklet. Allerede inden søndag stod Casper Steinfath med gode kort på hånden.

Han kunne nøjes med en sjetteplads, mens konkurrenten Arthur Auritkin til gengæld var presset til at vinde søndagens 14 kilometer lange paddletur på Seinen, hvis han skulle vippe Casper Steinfath af pinden.

- Jeg synes, at jeg havde det under kontrol, og jeg indså halvvejs gennem løbet, at Arthur ikke havde, hvad der skulle til. Da jeg så Eiffeltårnet, vidste jeg, at den var hjemme, forklarer Casper Steinfath.

Dermed fuldendte Casper Steinfath en perfekt weekend, idet han lørdag blev den samlede World Tour-vinder i sprint, da det blev til en andenplads i sprinten i Paris.

Den VM-titel havde han dog svært ved at glæde sig fuldt ud over lørdag, fordi en førsteplads i sprinten havde betydet, at han ikke skulle vente til søndag med også at sikre sig det andet verdensmesterskab.

- Den her weekend har været som at sidde i Dæmonen i Tivoli – bare på steroider. Jeg var helt oppe at flyve i går, da jeg vandt sprintmesterskabet. Jeg var helt nede i kulkælderen, fordi jeg ikke lukkede den i går, og så i dag lykkedes det endeligt. Jeg kan ikke sætte ord på. Jeg er glad, jeg er overrasket, jeg er spændt. Jeg har aldrig prøvet noget lignende, siger Casper Steinfath.