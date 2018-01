Tottenham pønser på ny kontrakt til Christian Eriksen

Tottenham overvejer i øjeblikket at give Christian Eriksen en ny kontrakt.

Det bekræfter den 25-årige danske midtbanestjerne, der fortsat har to og et halvt år tilbage af sin nuværende aftale med Premier League-klubben.

- Det er op til klubben, om de vil genforhandle eller ej.

- Jeg ved, at de har haft et møde og har snakket sammen, så det går den rigtige vej, siger Christian Eriksen til TV3 Sports hjemmeside.

Den danske landsholdsspiller er parat til at forhandle en ny aftale.

- Jeg er glad for at være i klubben. Der er ikke noget negativt overhovedet, siger han.

Det er blot halvandet år siden, at Christian Eriksen indgik en aftale med Tottenham frem til sommeren 2020.

Ifølge avisen The Sun er Tottenhams hensigt med en ny kontrakt at give danskeren en lønforhøjelse, så andre klubber får sværere ved at lokke Eriksen væk fra London-holdet.

Lørdag scorede danskeren sit første mål i 2018, da Tottenham bankede Everton med 4-0 i Premier League. Eriksen cementerede sejren med kampens sidste mål.

I alt har den danske landsholdsspiller scoret seks mål i denne sæson i Englands bedste fodboldrække.

Tottenham indtager en femteplads i Premier League.

/ritzau/