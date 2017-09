Tottenham vandt tidlig nøgleduel

FODBOLD: Med Harry Kane som dobbelt målscorer slog Tottenham onsdag på hjemmebane Borussia Dortmund 3-1 i en nøglekamp i Champions League.

De to mandskaber er havnet i den hårde gruppe H, hvor mange forventer, at den regerende CL-mester, Real Madrid, til vinter vil tage den ene af de to pladser videre i turneringen.

Trods en tidlig 1-0-føring kom Christian Eriksen og holdkammeraterne til at kæmpe hårdt for sejren over Dortmund, der med rette kunne føle sig snydt i London.

De tyske gæster fik undervejs underkendt to mål for offside. Og det lignede en dommerfejl, at Pierre-Emerick Aubameyang efter pausen ikke fik lov til at udligne til 2-2 på en flugter.

I stedet kunne Christian Eriksen kort efter spille Harry Kane fri til den vigtige 3-1-scoring efter en time.

Tottenham-angriberen lagde tørt bolden ind ved den fjerne stolpe efter danskeren frispilning.

Kampen blev indledt med en hurtig Tottenham-scoring fra Son Heung-Min efter fire minutter, da sydkoreaneren drev bolden frem på venstrekanten og bankede englænderne på 1-0.

De tyske gæster svarede igen godt fem minutter senere, da ukrainske Sergej Yarmolenko på et langskud drejede bolden op i målhjørnet til 1-1.

Harry Kane kopierede kort efter holdkammeraten Son Heung-Min, da angriberen sled sig forbi et par Dortmund-spillere på venstrekanten og tordnede værterne på 2-1.

Dortmund havde stor boldbesiddelse på Wembley og skabte mange chancer, mens Tottenham satsede på kontraangreb.

I overtiden fik værternes Jan Vertonghen sit andet gule kort og måtte forlade banen. Forsvarsspilleren kan se frem til karantæne, når Tottenham om to uger møder Apoel FC.

I gruppe H’s anden kamp vandt gruppefavoritterne fra Real Madrid med 3-0 på hjemmebane over cypriotiske Apoel FC.

Cristiano Ronaldo åbnede med 1-0-målet efter 12 minutter, da den portugisiske superstjerne stod klar til at prikke bolden i mål ved bageste stolpe.

Efter pausen øgede Ronaldo til 2-0 på et straffespark, inden Sergio Ramos med et saksespark tæt foran mål øgede til 3-0 efter en time.

Om to uger skal Real Madrid på besøg i Dortmund, mens Tottenham skal en tur til Cypern.

