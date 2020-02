Træls afbud for AaB: Pallesen må sidde ude mod FCK

FODBOLD:AaB har spillet glimrende fra start i denne forårssæsonen, og en af de store oplevelser har været højrebacken Kristoffer Pallesen, der også fik tilkæmpet sig det det, der viste sig at blive det afgørende straffespark i kampen sidste søndag hjemme mod Brøndby.

Desværre for AaB blev højrebacken skadet mod afslutningen af onsdagens træningspas, og derfor er han ikke med i truppen, når AaB søndag gæster FC København i Telia Parken, hvor AaB ikke har vundet i Superligaen siden 2007.

Til gengæld kan træner Jacob Friis glæde sig over, at han har Kasper Kusk tilbage fra karantæne. Offensivspilleren scorede to gange i forårspremieren

AaB har udtaget følgende trup til opgøret.

Her skal AaB forsøge at følge op på forårets åbningssejre mod Silkeborg I.F. og senest Brøndby I.F.

1 Jacob Rinne, 2 Patrick Kristensen, 3 Jakob Ahlmann, 5 Jores Okore, 8 Iver Fossum, 9 Tom van Weert, 10 Lucas Andersen, 16 Magnus Christensen, 17 Kasper Kusk, 20 Oliver Klitten, 21 Patrick Olsen, 22 Andreas Hansen, 24 Mathias Ross, 25 Frederik Børsting, 26 Rasmus Thelander, 27 Søren Tengstedt, 28 Jeppe Pedersen og 34 Anders Bærtelsen.

På skadeslisten har AaB Kristoffer Pallesen, Malthe Højholt og Lukas Klitten, mens Aramis Kouzine endnu ikke har modtaget sin arbejds- og opholdstilladelse.

Kickoff i København er søndag kl. 18.00.