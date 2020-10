Træner er rystet efter ydmygende pokalexit: - Det er kun naturligt, at der bliver kigget på mig nu

FODBOLD:Vendsyssel FF skulle onsdag eftermiddag have rejst sig oven på søndagens skuffende 1-2-nederlag til Hvidovre, men i stedet blev ondt bare langt værre for vendelboerne i pokalkampen mod Aarhus Fremad.

Det blev således til et ydmygende pokalexit for Vendsyssel, der tabte hele 0-5 til 2. divisionsholdet.

Aarhus Fremad - Vendsyssel FF 5-0 (1-0) Mål: 1-0 Søren Andreasen (43. minut), 2-0 Søren Andreasen (54. minut), 3-0 Lucas From (65. minut), 4-0 Magnus Kirchheiner (69. minut), 5-0 Magnus Kirchheiner (90. minut) Advarsler: Christian Bech, Aarhus Fremad (13. minut), Nikolaj Hammelsvang Kirk, Aarhus Fremad (52. minut), Søren Bugge Jepsen, Aarhus Fremad (72. minut), Jeppe Svenningsen, Vendsyssel FF (78. minut) Vendsyssels opstilling (4-2-3-1): Emil Kobberup - Jeppe Svenningsen, Lasse Steffensen (Gregory Berthier, 31. minut), Andreas Kaltoft, Søren Henriksen - Tobias Christensen (Muhammed Saracevic, 69. minut), Zander Hyltoft (Jelle van der Heyden, 58. minut) - Tiémoko Konaté, Ali Messaoud, Mikkel Agger - Easton Ongaro VIS MERE

- Det var frygteligt. Vi fortjener en helvedes masse tæsk, for det var i den grad en deroute. Vi faldt sammen, og det var fortjent, at vi tabte med de cifre, vi gjorde. Det kunne endda være blevet endnu værre, siger Vendsyssel-træner Lasse Stensgaard.

Han er rystet over det bundniveau, han så fra sit hold.

- Det er jeg i den grad, men jeg håber ikke, at det kun er mig, der er rystet. Jeg ser også mange rystede blikke her i bussen, og det er der grund til. Alle her, folkene omkring klubben og dem, der holder med os, skal være rystede over det her, siger Lasse Stensgaard.

0-5-nederlaget mod Aarhus Fremad var den ultimative kulmination på en skidt sæsonstart i Vendsyssel FF, der i 1. division har tabt fire af sæsonens første seks kampe, og Lasse Stensgaard er afklaret med, at hans egen position nu også kommer til debat.

- Det er naturligt, og alt andet ville jo være skørt. Jeg står i spidsen for holdet, så det er mig, der fortjener de største tæsk. Man behøver ikke at være fodboldprofessor for at se, at vi ikke får nogen store resultater på den her måde, siger Lasse Stensgaard.

Skal Vendsyssel have rettet kursen op, skal der sættes en prop i i egen målende. I sæsonens første otte kampe er der blevet indkasseret 19 mål.

- Lige nu ser det ud til, at det betyder for lidt, at der bliver scoret mod os. Jeg tror, at vi er ved at slå rekord i indkasserede mål, og det må vi få stoppet sammen. Noget af det sker på træningsbanen, men det handler også om, at man sætter en ære i at gøre tingene ordentligt, uanset om man angriber, stopper eller målmænd. Vi bliver nødt til at stå sammen, og det er vores alle sammens ansvar, siger Lasse Stensgaard.