Træner jubler efter endnu en sejr: Det var flot, flot flot

HÅNDBOLD:Vendsyssel Håndbold har gjort rent bord i sæsonstarten med fire sejre i fire kampe. Søndag gik det ud over fynske DHG, der blev smidt ud af DRINX Arena i Syvsten med en sæk på 18-27.

- Jeg er imponeret. Vi er utrolig skarpe, og vores bundniveau er højt i alle faser af spillet. Det overrasker mig ikke, at vi er gode. Men jeg er overrasket over, at der var så stor forskel på holdene i dag. DHG har et godt hold og kommer til at spille med i toppen af rækken. Så det var flot, flot, flot af pigerne i dag, siger træner Kent Ballegaard.

Tidligere har Vendsyssel Håndbold spillet sine hjemmekampe på forskellige adresser rundt om i Vendsyssel, men holdet har nu fået fast base i Syvsten. Det er en del af forklaringen på den aktuelle succes.

- Det har gigantisk betydning, at vi spiller i den hal, som vi kender så godt, og hvor opbakningen er god. Det giver os helt sikkert nogle ekstra procenter, siger Kent Ballegaard.

Vendelboerne topper nu rækken sammen med nedrykkerne fra Ringkøbing. Men snakken om oprykning må vente et stykke tid endnu.

- Sæsonen er først lige startet, men jeg vil da godt sige, at vi skal i top-3. Vi har holdet til det, fastslår Kent Ballegaard.