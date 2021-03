Træner vandt 4-0 i ligadebut og indfriede målsætning: - Vi mangler en del

FODBOLD:Fredag sikrede FC Thy-Thisted Q slutspilspladsen i Gjensidige Kvindeligaen, da thyboerne vandt 4-0 over oprykkerne fra AaB.

Dermed har cheftræner Allan Drost sikret det erklærede mål allerede efter første ligaopgør i spidsen for det nordvestjyske hold, der indtager sjettepladsen - sidste mandat for at deltage i Kvindeligaens slutspil.

- Nu skal vi bare bygge på rent spillestilsmæssigt herfra og få alle de point, vi kan. Der er en mulighed for at nå femtepladsen, så vi ser fremad velvidende, at slutspillet er sikret, siger Allan Drost.

Han håber således, at holdet fortsat udvikler sig efter grundspillet.

- Vi mangler en del i vores spil, hvor vi så lidt låste og nervøse ud i vores udtryk gennem første halvleg. Vi fik det løst fint efter pausen og havde en bedre balance, hvor vi var i kontrol, lyder vurderingen fra ham.

En af de markante kræfter i opgøret mod aalborgenserne blev Beate Marcussen. Nibenitten har tidligere slået sine folder i AaB på diverse ungdomshold og i 1. division, men fredag ledte hun thyboerne til sejr med to tidlige mål.

- Generelt spiller Beate en rigtig fin kamp og formår at spille både kollektivt og individuelt. Hun formår at gøre livet surt for AaB, siger Allan Drost.

- Men ellers synes jeg, at det ville være synd at fremhæve bestemte spillere. Det var en rigtig god holdindsats, tilføjer han.

Den 20-årige var ikke eneste eksempel på, at FC Thy trækker på unge kræfter. 18-årige Signe Damsgaard spillede således en fuld kamp i sin ligadebut.

- Det glæder mig, at de unge spillere byder ind. Signe er ved at finde sig til rette, og man kan ikke se, at hun for en uge siden ikke havde været med på det her niveau, siger cheftræneren om forsvarsspilleren, der ligeledes var med i thyboernes nylige pokalsejr over FC Nordsjælland.

Netop nordsjællænderne er FC Thys næste modstander i Kvindeligaen.