Træner vil rejse Vendsyssel efter nedrykning: - Vi får et hold, der skal spille med i toppen

HÅNDBOLD:Vendsyssel Håndbold fik kun en enkelt sæson i kvindernes bedste håndboldrække i denne omgang.

Det er en kendsgerning, efter at det onsdag aften blev til et 25-33-nederlag hjemme i Syvsten til Odense. Dermed er der fortsat tre point op til Skanderborg på næstsidstepladsen med kun to point tilbage at spille om i grundspillet.

- Selvfølgelig er stemningen lidt trykket, men i det store billede var det nok heller ikke i den her kamp, at vi skulle have de to point, konstaterer Vendsyssel-træner Thomas Kjær.

Årsagen til nedrykningen skal findes tidligere på sæsonen.

- Det er selvfølgelig klart, at den her nordjyske nedlukning, og de to gange coronatilfælde, vi har haft i vores trup, har haft en betydning. Vi rørte ikke en bold i halvanden måned, og der gik for mange kampe, inden vi ramte vores niveau.

- Uden de nedlukninger havde vi nok hentet nogle af de point, vi står og mangler, men vi skal ikke bruge det som en undskyldning. Det er en kendsgerning, at vi ender sidst og har været det ringeste hold, siger Thomas Kjær, der undervejs i sæsonen overtog cheftræneransvaret efter fyringen af Kent Ballegaard.

Han har mod på at forsøge at få klubben tilbage i det fineste selskab.

- Selvfølgelig har jeg det. Jeg kan kun forholde mig til, at jeg har en kontrakt til 2023. Så jeg må forholde mig til, at det er mig, klubben tror på.

- Siden oktober har jeg arbejdet hårdt på at holde på en god trup, uagtet om det hed liga eller 1. division, og med den trup, vi har i næste sæson, skal vi i top-to eller to-tre, siger han.