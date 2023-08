Trænerafsked presser Vendsyssel: Mangler vigtig duo til staben

HJØRRING:Torsdag offentliggjorde Vendsyssel FF, at den tidligere spiller i klubben, assistenttræner Ali Messaoud, forlader 1. divisionsklubben for at udforske nye veje uden for fodboldsporten.

Dermed står klubben tilbage med cheftræner Henrik Pedersen og assistent David Olsen tilbage. Det betyder, at man mangler to centrale brikker i trænerstaben, da Vendsyssel også sagde farvel til fysisk træner Mathias Marker i sommeren. Han skiftede nemlig til superligaklubben Viborg FF.

- David og jeg hjælper hinanden på alt det, som vi kan, men det er selvfølgelig på ingen måde en optimal situation at mangle to så vigtige medarbejdere. Vi arbejder alle på højtryk for at finde de rette afløsere, men de skal også passe ind i vores måde at gøre tingene på, fortæller Henrik Pedersen.

Uden Ali Messaoud og Mathias Marker mangler klubben særligt folk til at håndtere de fysiske aspekter og modstanderanalyserne.

- Ali har haft ansvaret for analyse og er virkelig dygtig til samarbejdet med spillerne, mens Mathias har styret alle vores tal på det fysiske. Så vi har manglet tal fra træning og kamp i seks uger. Fysik var en af vores store styrker i seneste sæson, og der skal vi have en ny ind, så vi kan komme tilbage på sporet, siger cheftræneren.

Foruden Henrik Pedersen og David Olsen er målmandstræner Karim Zaza en del af klubbens trænerstab.

Vendsyssel skal igen i aktion i 1. division på lørdag, hvor FC Helsingør gæster vendelboerne i Hjørring.