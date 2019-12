Træningslejre og testkampe: Sådan forbereder de nordjyske superligahold sig på foråret

FODBOLD:Det er to uger siden, at efterårssæsonen i 3F Superligaen fik sin afslutning, men nu går der ikke længe, før de nordjyske superligaklubber starter forberedelserne frem mod foråret.

AaB genoptager træningen 8 januar, mens Hobro-spillerne har deres første træning to dage før.

Jacob Friis' tropper starter deres optakt med to træningskampe mod henholdsvis AGF og svenske IFK Göteborg, hvorefter de i slutningen af januar drager til varmere himmelstrøg for at gennemføre deres træningslejr i Marbella i Spanien.

AaB arbejder stadig på at få et par testkampe på plads til træningslejren.

Men inden AaB starter med testkampene på græs, så skal de forsøge at forsvare deres KMD Cup-titel, hvor Brøndby, OB og AGF er blandt modstanderne i det årlige tilbagevendende indendørsstævne.

Det nordjyske superligamandskab slutter sæsonforberedelserne af med en kamp mod Vendsyssel FF.

Ugen efter gælder det forårspremieren på udebane mod Silkeborg IF.

AaB's opstartsprogram 8. januar: Første træning i 2020 10. januar: KMD Cup 21. januar: Testkamp mod AGF - klokken 13.00 i Aarhus 26. januar: Testkamp mod IFK Göteborg - klokken 14.00 i Göteborg 30. januar - 6. februar: Træningslejr i Marbella i Spanien 9. februar: Vendsyssel FF - klokken 13.00 i Vrå 16. februar: Forårspremiere i 3F Superligaen mod Silkeborg - klokken 14.00 på Jysk Park i Silkeborg VIS MERE

Hobro spiller deres første testkamp 27. januar, hvor "Den gule fare" fra AC Horsens venter.

To dage efter går turen til Belek i Tyrkiet, hvor Hobro også var på træningslejr i 2019. Her skal himmerlændingene spille to træningskampe, som endnu ikke er blevet offentliggjort.

Hobro har endnu engang valgt at holde deres træningslejr i Belek i Tyrkiet. Arkivfoto: Torben Hansen.

Hobro spiller deres sidste testkamp mod Skive IK 11. februar, hvorefter hobrogenserne fem dage senere skal genoptage deres overlevelseskamp i Superligaen på udebane mod Sønderjyske.