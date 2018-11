Træt af reservetjans: Tidligere AaB‘er siger stop

FODBOLD: Den tidligere AaB-spiller Kenneth Emil Petersen tager nu konsekvensen af, at han er røget ud i kulden hos superligaklubben OB.

Forsvarsspilleren begyndte sæsonen som anfører i OB, men han har ikke været i kamp siden 2-3-nederlaget i Hobro 11. august, og nu får reservetjansen ham til at indstille karrieren ved årsskiftet.

Derouten er total. 4 mdr. efter jeg blev spurgt om jeg ville være anfører, lægger jeg støvlerne på hylden. Livet som reserve er absurd kedeligt. Sidste kamp bliver i Odense mod AaB. Den kamp glæder jeg mig til at se... — Kenneth Emil Petersen (@kennethemilp) November 19, 2018

– Jeg føler, at det er det rigtige tidspunkt for mig at stoppe nu. Det er klart, at en plads som reservespiller ikke er så sjov når karrieren alligevel er ved at slutte, og derfor er klart det bedste for både OB og for mig, at jeg kommer videre allerede til nytår, siger Kenneth Emil Petersen i en pressemeddelelse fra OB.

Kenneth Emil Petersen sidste kamp som aktiv kan således blive mod AaB, der gæster OB 14. december i efterårets sidste spillerunde i Superligaen. Han spillede i AaB fra 2009 til 2016 og var blandt andet med på det hold, der i 2014 vandt både det danske mesterskab og pokalturneringen.