Træt OL-deltager kørte bare på: Sådan er præmisserne

ISHOCKEY:Fredagens største jubelbrøl lød naturligvis, da Aalborg Pirates havde sikret sig sejren i Metal Cup-semifinalen mod Frederikshavn White Hawks. 2-1-sejren udløste et kæmpe jubelbrøl, men der var også højlydte hyldester, da de to nordjyske holds OL-spillere blev præsenteret inden kampen.

Hos Frederikshavn White Hawks var Jesper Jensen med igen efter det, man roligt kan kalde for et par hektiske uger. Corona spændte i første omgang ben for hans planlagte afgang til Beijing, og da han endelig kom til Kina blev han ramt af ny sygdom.

- Man kan roligt sige, at det var et hektisk OL for mig. Jeg blev ramt af noget maveonde i Kina, så det har været lidt op og ned, siger Jesper Jensen.

Fredagens kamp blev muligvis afviklet med en del jetlag i kroppen hos vendelboernes kaptajn, men det lod han sig ikke mærke af. I vanlig energisk stil kørte han på.

- Det var jo præmisserne, så det var sådan set bare at køre på. Det her var jo sådan set også en meget fed kamp at spille. Det har hele tiden været planen, at jeg skulle spille den her kamp. Det var kun, hvis vi ikke nåede hjem, at jeg så ikke kunne spille, siger Jesper Jensen.

Aalborg Pirates og Frederikshavn White Hawks mødtes fredag aften i semifinalen ved Final4. Jesper Jensen var netop komme hjem fra OL.

Så kort tid efter ankomsten til Danmark havde OL-oplevelsen ikke for alvor bundfældet sig, og det var mest af alt skuffelsen over, at det ikke blev til en finaleplads, der fyldte hos Jesper Jensen.

- Lige nu er jeg bare skuffet, for jeg er helt vildt bitter over, at vi står her og har tabt 2-1. Jeg følte, at kampen kunne gå begge veje hele tiden. Pirates gjorde det svært for os. Det 2-1-mål gjorde, at det blev op ad bakke for os. Vi fik ikke skabt det, vi gerne ville til slut i kampen.

Med tiden skal han nok kunne se tilbage på OL-oplevelsen som noget specielt.

- Det er lidt svært at sige, men det er i hvert fald en fed oplevelse jeg har med i rygsækken, men jeg ved ikke, om det helt er sunket ind, siger Jesper Jensen.

White Hawks-kaptajnen var en træt mand, så det var ret indlysende, hvad han skulle, når han kom hjem.

- Jeg skal sove.