Træthed sendte Kakeeto på tribunen

FODBOLD: Det har været med Robert Kakeeto i startopstillingen, at AaB de seneste uger stille og roligt er kravlet op ad i tabellen i Alka Superligaen, men i mandagens 1-1-kamp mod Randers var midtbanespilleren fra Uganda sendt på tribunen.

Men det skyldes ikke, at AaB-træner Morten Wieghorst har været utilfreds med Kakeeto.

- Robert har gjort det rigtig godt, men vi har også kunnet se, at han har været fysisk belastet af at spille så meget. Vi havde besluttet, at han ikke skulle starte i dag, og derefter satte vi en bænk efter det kampbillede, vi forventede at kampen i Randers ville få, forklarer Morten Wieghorst.

AaB-træneren kunne dog konstatere, at hans hold i Kakeetos fravær spillede en skidt kamp i Randers.

- Der var en frø i bolden. Der var alt, alt for mange tekniske fejl, og det er svært at sætte noget spil op, når man taber bolden hele tiden, som vi gjorde i dag, konstaterer Morten Wieghorst.

AaB skal i kamp igen søndag, hvor OB gæster Aalborg Portland Park.