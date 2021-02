Se billederne: Trætte Aalborg tabte vital topkamp

HÅNDBOLD:En travl uge sluttede lørdag skidt for Aalborg Håndbold, da det hjemme i Jutlander Bank Arena blev til et nederlag på 31-34 i topkampen i HTH Herreligaen mod Bjerringbro-Silkeborg.

Se alle billederne fra kampen nederst i artiklen.

Nederlaget betyder, at Aalborg Håndbold ikke længere selv kan afgøre, om man skal slutte blandt de to hold, der efter grundspillet får to point med over i slutspillet. Der er godt nok stadig to point ned til Bjerringbro-Silkeborg på tredjepladsen, men midtjyderne har spillet en kamp færre og er bedre i det indbyrdes regnskab.

Aalborg Håndbold - Bjerringbro-Silkeborg 31-34 (17-20) Stillinger undervejs: 6-4, 8-10, 11-14, 13-18, 17-20 (pausestilling), 19-21, 23-22, 24-26, 25-27, 27-31 Mål, Aalborg Håndbold: Sebastian Barthold 11, Lukas Sandell 5, Magnus Saugstrup 4, Felix Claar 3, Henrik Møllgaard 3, Nikolaj Læsø 2, , Mark Strandgaard 2, René Antonsen 1 Topscorer, Bjerringbro-Silkeborg: Nikolaj Øris Nielsen 7 og William Bogojevic 5 Udvisninger: Aalborg 2, Bjerringbro-Silkeborg 3 VIS MERE

Aalborg Håndbold gik ind til lørdagens topkamp med en strabadserende uge i benene, hvor den tirsdag og torsdag stod på Champions League-kampe i henholdsvis Tyskland og Ukraine.

Det kunne ses fra kampens start, hvor nordjyderne især havde svært ved at få tilstrækkelig intensitet ind i forsvarsspillet. Bjerringbro-Silkeborg scorede efter behag, men heldigvis flød også Aalborg Håndbolds angrebsspil fint.

Efter fire minutter stod det således allerede 4-4, men Bjerringbro-Silkeborg slog det første lille hul omkring det 10. minut, da et par gedigne fejlafleveringer fra Aalborg Håndbold gav midtjyderne muligheden for at komme foran 10-7.

Aalborg Håndbold forsøgte sig med flere forskellige forsvarskombinationer i et forsøg på at komme tilbage, men oftest var det uden held. Et velspillende Bjerringbro-Silkeborg-hold spillede sig gang på gang til helt åbne målchancer over for Simon Gade, der i Aalborg-målet var på lidt af en uriaspost.

Efter godt 28 minutters spil scorede de midtjyske gæster således allerede for 20. gang, da Nikolaj Øris gjorde det til 20-15, men et par hurtige reduceringer til 17-20 gjorde dog, at Aalborg Håndbold kunne gå til pause med lidt optimisme.

Anført af Lukas Sandell kom Aalborg Håndbold endnu nærmere i begyndelsen af anden halvleg. Den svenske højre back scorede tre af Aalborgs første fire mål efter pausen, og da Simon Gade sammen med sit forsvar også fik bedre fat, kunne Henrik Møllgaard efter godt otte minutter udligne til 22-22.

Aalborg Håndbold kom også foran 23-22, men så genvandt Bjerringbro-Silkeborg dog initiativet, og det var især takket være den stærkt spillende Kasper Larsen i målet. Midtjyderne kom foran 26-24, og 10 minutter før tid blev det også 28-25.

Det kom Aalborg Håndbold aldrig tilbage fra, og derfor kunne Bjerringbro-Silkeborg til sidst juble over en meget vigtig sejr.