Tranborg i verdensklasse i dansk dramasejr

HÅNDBOLD: Danmark indledte EM i i håndbold med en dramatisk sejr på 30-29 over Sverige, da Sandra Toft reddede straffekast fra svenske Hagman efter tidens udløb.

NORDJYSKEs håndboldekspert Anders Thomsen har roser til flere og ris til andre efter premierekampen.

– Danmark overkom en skrækkelig start i åbningskampen, som var præget af et spændingsniveau som lå et stykke fra det optimale. Dette sammenholdt med en hård linie fra dommerne gjorde at de danske spillere skulle arbejde hårdt for at komme tilbage i kampen, siger han.

– Anført af Odense duoen Mie Højlund og Mette Tranborg satte Danmark sig stille og rolig på flere af spillet faser. Specielt kontraspillets ankomstfase nød de danske spillere godt af mod et svensk hold som havde svært ved at nå at komme på plads. Glædeligt at Danmark har fundet nøglen til at forløse angrebsspillet. Stor ros til Sandra Toft som redningskvinde i det døende sekund, siger Anders Thomsen.

TOP TRE Mette Tranborg – 6 Bedste landskamp til dato fra den danske højre back. Ud over hendes skudtrussel fra distancen viste hun i dag mange eksempler på fornemt brudspil på yderside af forsvaret, et element, som vi ikke tidligere har set i samme omfang. Rigtig stor kamp af Odense backen. Mia Højlund - 5 Slutrunde debutanten fik specielt i første halvleg vist gode eksempler på hendes spidskompetencer i angrebsspillet. Hun spillede med høj speed og en dejlig direktehed i en svær periode og bragte reelt på egen hånd Danmark tilbage i kampen, da det så rigtig sort ud. Anne Mette Hansen – 5 Spillede som vanligt med stor fysik. Var i dag rigtig god i sit mand-mand-spil og havde sidste hånd på bolden i flere af de helt afgørende tidspunkter og situationer i kampen, herunder også med en assist til det sidste og afgørende mål. Forhåbentlig får det røde kort ikke yderligere konsekvenser. Vis mere mindre expand_more expand_less

Dagens KOM IGEN Kristina Jørgensen fik en hård mental start på EM turneringen. Hun er nu blevet en erfaring rigere og kommer formentlig hurtigt tilbage i en stærkere mental udgave. Vis mere mindre expand_more expand_less